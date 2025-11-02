Новини
Спорт »
Бг футбол »
Илиян Филипов: Г-н Крушарски ли трябваше да сложим на вратата, ако контузят и втория ни вратар?

Илиян Филипов: Г-н Крушарски ли трябваше да сложим на вратата, ако контузят и втория ни вратар?

2 Ноември, 2025 15:01 636 5

  • илиян филипов-
  • футбол-
  • локомотив пловдив-
  • ботев пловдив-
  • христо крушарски

Цитирахме какво трябва да се предприеме

Илиян Филипов: Г-н Крушарски ли трябваше да сложим на вратата, ако контузят и втория ни вратар? - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Босът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов беше включен в студиото на „БНТ“, за да коментира какво очаква да се случи след прекратеното дерби с Локомотив (Пловдив) заради удар с бутилка в главата на стража Даниел Наумов.

„Цитирахме какво трябва да се предприеме. Не сме хората, които трябва да казват на БФС какво трябва да направи. Нямаше как да си доиграем мача при положение, че наш футболист е с комоцио. Казва ми се: „Ще извършите ли смяна“? Ако извършим смяна и контузят другия вратар какво правим? Господин Крушарски ли да сложим на вратата? Вчера момчето беше закарано на медицински преглед и комоциото е доказано. Съветвам го да не говори глупости за симулация. Бях до тъчлинията и бях повика от директора Тома Цилев, защото съдията и делегатът искат да говорят с мен. Не съм влязъл самоволно. Съдията ме попита: „Ще продължите ли мача?“. Казах: „Да, ако Даниел Наумов е способен да продължи“. Оставаме без резервен вратар на резервната скамейка заради своеволията на феновете. Аз не съм човекът, който взима решения за смени. Има си треньори. Явно г-н Крушарски толерира поведението на феновете на неговия отбор. Какво трябва да се случи? Да има убит футболист ли? Какво трябваше да се направи, за да бъде мачът прекратен? Минков беше ударен в седмата минута в наказателното поле. Нека не говорим за съдии. Разговарял съм с хора от Локомотив и с директора Росен. Мислим варианти да направим футболни първенства между феновете, за да ги обединим. Всички губим от това нещо.

Даниел Наумов все още минава медицински прегледи, след това ще му се издаде медицинско. Днес не съм го чул. По-късно ще се чуя с него и с медицинския екип. Наумов ми каза в съблекалнята, че му се върти всичко. Г-н Крушарски да не говори, че ударът е в рамото“.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ццццц

    2 6 Отговор
    Нямаше основание за прекратяване.....Има си правилник,контузеният се сменя с друг.....А дсли може фс бъде контузен и той?Ами футбол играят,не шах.Който отбор е отказал да продължи да играе се наказва според правилника,а заради глупостите на публиките глоби .....Да не е стснало земетресение от 9 -та степен,да не е заваляла супер градушка,че мсчът чал да се прекрати.Заради нищо и никаква мслкс пластмасова минер.вода.....

    15:13 02.11.2025

  • 2 Спецназ

    4 5 Отговор
    За вратар може да играе и полеви играч- само надява ръкавиците и ГОТОВО!

    Металик-Сопот Пловдив толкова се беха нас.али че
    ще паднат че започнаха врътки и сученье като на Сиганска Сватба!

    ФАКТ!!

    15:21 02.11.2025

  • 3 Здрасти

    6 1 Отговор
    Айде стига селски истории, на никой не му пука за някакъв махленски мач дето събрал 5000 зрители, заради тия селяци 300 000 град седи затворен, и пари за стадиони им дали даже, аман!

    15:32 02.11.2025

  • 4 Пенчо фен

    1 1 Отговор
    Кой фъфлек бе коментатор на мача?

    15:47 02.11.2025

  • 5 Хех

    2 1 Отговор
    Стига рева! Сигурен съм, че и полеви играч сте предвидили да застане на врата, ако се наложи. Всеки нормален отбор го е предвидил. А вие въобше футболен отбор ли сте?

    15:50 02.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ