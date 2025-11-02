Босът на Локо Пд: Ще си плащам в Швейцария, ако БФС вземе решение в наш ущърб

Босът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски гостуваше в студиото на „БНТ“, в което коментира вчерашното прекратено дерби с Ботев (Пловдив). В предаването беше включен и босът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов, като двамата бизнесмени си размениха доста реплики.

"Според мен футболният съюз трябва да си прочете добре правилника, да огледа спокойно ситуацията и да вземе правилното решение. Дали ще е в полза на Ботев, дали ще е в полза на Локомотив, трябва да се вземе решение. Преди 5-6 месеца казах същото. Няма да спра да търся хората, които създават ексцесии, да бъдат спрени. Вчера преди започване на мача се виждат фенове на Ботев как ритат по оградата, как хвърлят бомбички, как хвърлят, докато излизат нашите футболисти. Защо полицията не извади тези хора? Защо не се спре тази дивотия. Това пречи на целия български футбол.

Ако Наумов е с комоцио, той трябва да бъде закаран набързо в клиника, за да се види състоянието му. Това е артистично падане. Комоцио е нещо много сериозно, а видяхме действията му при излизане. Сценариите са много. Ако футболният съюз не вземе правилното решение, което е мачът да не бъде прекратен. Мачът се прекратява при навлизане на публика. Не съм бил на разговора на терена. Нещата са в ръцете на футболния съюз. Ботев трябва да получи своето наказание по член 27 – 100 000 лева и отнемане на 9 точки от актива на Ботев. Аз ще доиграя мача без публика, ако има такова решение.

Нямаше ли съдията основание да покаже жълт картон на Даниел Наумов до 10-ата минута. Ще държа да се извадят записите от феновете на Ботев, и на Локомотив. Ексцесиите започнаха при излизането на нашите резерви. Почнаха да се мятат бомбички по тях. Не оправдавам нашите фенове и не искам да плащам глоби за този или онзи. Плащам луди пари за охрана. Ще си плащам в Швейцария, докато се изясни истината, ако се вземе решение в ущърб на Локомотив. Нормалното решение на медицинския екип е да прати Наумов веднага в болницата за освидетелстване. Лекарят на Ботев подшушна на Наумов да стане, да повърви и пак да падне".