Ботев Пд: Ясно е какво трябва да е решението на БФС след инцидента

2 Ноември, 2025 13:30 605 0

Настояваме БФС да подходи безпристрастно и категорично да се разграничи от подобни действия на привържениците по родните стадиони

Мария Атанасова

Ботев Пловдив излезе с официално изявление след инцидента по време на прекратеното дерби с Локомотив Пловдив. „Жълто-черните“ настояват Българският футболен съюз да приложи стриктно Наредбата за първенствата и турнирите и да вземе безпристрастно решение спрямо случилото се, след като футболистът им Даниел Наумов бе уцелен с бутилка в главата от трибуните.

Ето какво написаха от клуба:

"Наредбата за първенствата и турнирите на БФС ясно показва какво трябва да е решението след инцидента с феновете на Локомотив Пловдив, които удариха Даниел Наумов с бутилка в главата.

Настояваме БФС да подходи безпристрастно и категорично да се разграничи от подобни действия на привържениците по родните стадиони."


