Гаджето на Инграм пак прикова погледите, този път с пищните си форми

Певицата Глорила наскоро разкри официално връзката си с баскетболиста на Торонто Раптърс Брандън Инграм, като това се случи на негов мач от НБА, на който тя бе заела мястото си на кортсайд местата.

Сега тя отново прикова погледите, този път с пищните си форми. Рап звездата сподели поредица от снимки в секси дрехи, които разриват апетитните ѝ прелести, а под публикацията се натрупаха над 330 000 лайка от нейните 7.1 млн. последователи в Инстаграм.