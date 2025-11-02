Новини
Гаджето на Инграм пак прикова погледите, този път с пищните си форми

2 Ноември, 2025 15:29

Сега тя отново прикова погледите, този път с пищните си форми

Гаджето на Инграм пак прикова погледите, този път с пищните си форми - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Певицата Глорила наскоро разкри официално връзката си с баскетболиста на Торонто Раптърс Брандън Инграм, като това се случи на негов мач от НБА, на който тя бе заела мястото си на кортсайд местата.

Сега тя отново прикова погледите, този път с пищните си форми. Рап звездата сподели поредица от снимки в секси дрехи, които разриват апетитните ѝ прелести, а под публикацията се натрупаха над 330 000 лайка от нейните 7.1 млн. последователи в Инстаграм.

A post shared by Glo Da P (@glorillapimp)


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грета Тунберг

    1 0 Отговор
    Моят чЕкист Точко електрика харесва повече Деми Роуз.

    15:31 02.11.2025

  • 2 бушприт

    0 0 Отговор
    баскетболиста на "Торонто Раптърс"- Брандън Инграм,

    15:35 02.11.2025

  • 3 майстор

    1 0 Отговор
    ПевицатаГорила или Глорина?

    15:38 02.11.2025

  • 4 Гретиния

    0 1 Отговор
    Грета е изящна като красив лебед пред това трупче! И по сексапилна дори и със зеленият си потник...

    15:52 02.11.2025

  • 5 друг писар мераклия

    1 0 Отговор
    пак прикова погледите, този път с
    игривото си котенце

    15:58 02.11.2025

  • 6 от писара този път

    1 0 Отговор
    пълнежа е кафяв
    може пък да е по вкусен при консумация

    15:59 02.11.2025

  • 7 Ако я срешна

    1 0 Отговор
    В тъмното.... И бегам, бате...с 300

    16:07 02.11.2025

  • 8 Пипи

    1 0 Отговор
    Изрисувано прасе!

    16:16 02.11.2025

