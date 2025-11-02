Христо Янев показа джентълменско поведение преди мача с Левски

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев подходи с голямо уважение към големия съперник Левски, обявявайки, че неговият тим ще подходи със смирение във Вечното дерби следващата седмица. Янев похвали „сините“ за играта и представянето им в първенството.

Наставникът на „червените“ говори пред DIEMA SPORT след успеха с 3:1 като домакин на Монтана в мач от 14-ия кръг на efbet Лига.

24 часа по-рано дербито на Пловдив беше прекратено заради инцидент с хвърлена бутилка на терена, която уцели вратаря на Ботев Пд.

„Доволни сме, че победихме за нас беше много важно това да се случи. Тази седмица изиграхме три мача и трябва да бъдем благодарни, че завършиха позитивно, не трябва да разсъждаваме как постигаме победите, а да ги постигаме. Важно е да върнем увереността в отбора“, сподели Янев.

„Всеки един футболист в съблекалнята е важен за мен, всеки има място на терена, важно е този отбор да върви напред. Моето желание е ясно искам да предам на отбора това да играят със сърцата си на терена, важно е да запазим смиреност и да подходим към следващия мач по съвсем различен начин, защото има различен заряд, защото дава на много хора много повече емоции.“

„Разбира се, че има значение мястото в класирането, Левски е в по-добра форма, разполагат с добър треньор, динамични са, но това са и временни позиции в класирането. На терена всички сме равни, затова футболната игра е интересна. Трябва да направим така, че този отбор да бъде на нивото, на което всички очакват“, завърши Янев.