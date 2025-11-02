Левски с класика в Кърджали

Левски записа нова победа в efbet Лига. "Сините" се наложиха с 3:0 при гостуването си на Арда в Кърджали, в мач от 14-ия кръг на шампионата. Попаденията реализираха Мустафа Сангаре (19), Майкон (50) и Евертон Бала (85).

Първата интересна ситуация се откри пред вратата на Анатолий Господинов. След само 120 секунди игра Марин Петков опита удар с левия крак от далечна дистанция, но стражът на докамините успя да се справи.

В 19-ата минута Георги Костадинов даде силен пас по въздуха за Мустафа Сангаре, който с лекота се пребори с Феликс Ебоа Ебоа и остана очи в очи със стража на Арда. Таранът с точен изстрел с левия крак успя да даде преднина на своя тим. Първоначално попадението бе отменено поради засада, но след преглед с ВАР стана ясно, че бранител на Арда е покрил нападателя на Левски.

В 27-ата минута Бирсент Карагарен тества рефлекса на Светослав Вуцов от фал, но Светослав Вуцов внимаваше и успя да улови.

До края на първата част "сините" продължиха да бъдат по-активни, като в продължението създадоха страхотно положение. Радослав Кирилов получи подаване в наказателното поле от Мустафа Сангаре. Крилото нанесе удар, но кълбото се отби в тялото на бранител.

Второто полувреме започна мечтано за футболистите на Хулио Веласкес. Марин Петков пусна майсторски пас за Асен Митков, който се бе включил в атака. Халфът центрира перфектно на далечната греда към Майкон, който от воле успя да прати топката в мрежата на Господинов, който също не успя да се намеси особено добре.

В 55-ата минута Лъчезар Котев влезе изключително грубо в краката на Мазир Сула, а атакуващият футболист получи травма в глезена. Той бе принудително замемен. Това се случва седмица преди дербито с ЦСКА.

В 79-ата минута домакините можеха да се върнат в мача. Атанас Кабов стреля от свободен удар, топката рикошира в стената и стигна до Андре Шиняшики, който стреля от близка дистанция, но Светослав Вуцов излезе отлично и успя с една ръка да избие.

В 85-ата минута "сините" сложиха точка на спора. Акрам Бурас комбинира с Евертон Бала в наказателното поле, бразилецът проби и върна за алжиреца, който пусна за Куршума, а той от близка дистанция се разписа.