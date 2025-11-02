Новини
Падна треньорска глава във Висшата лига

2 Ноември, 2025 20:00 835 1

  • витор перейра-
  • улвърхямптън-
  • футбол-
  • висша лига

Съдбата на португалския треньор беше предрешена след загубата с 0:3 от Фулъм в събота

Падна треньорска глава във Висшата лига - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Улвърхямптън уволни мениджъра Витор Перейра след катастрофалното начало на сезона във Висшата лига, което остави "вълците" без победа и на дъното в класирането, съобщава агенция Ройтерс.

Съдбата на португалския треньор беше предрешена след загубата с 0:3 от Фулъм в събота - резултат, който предизвика гняв сред пътуващите фенове, които насочиха гнева си както към Перейра, така и към китайските собственици на клуба.

Перейра беше подписал удължаване на договора си по-малко от два месеца по-рано.

"Витор и екипът му работиха неуморно за Уулвс и ни помогнаха да преминем през труден период миналия сезон, за което сме благодарни", каза изпълнителният директор на Уулвс Джеф Шъ в изявление.

"За съжаление, началото на този сезон беше разочарование и въпреки силното ни желание да дадем време и мачове на старши треньора, за да намери подобрение, стигнахме до точка, в която трябва да направим промяна", добави той.

Перейра става четвъртият мениджър от Висшата лига, който е уволнен този сезон, присъединявайки се към Нуно Еспирито Санто (Нотингам Форест), Греъм Потър (Уест Хям) и Анге Постекоглу (Форест).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Не гледащ футбол

    0 0 Отговор
    Аман от тези лиги бре...
    Чистачки си монтирах на телевизора и броня защита...то ЛИГИ текат...ДИВИЗИИ ни атакуват...
    Аман бре!
    Що ме интересуват някакви двуметрови дългоча колко ,,коша са забили"... на...10 000 км от нас???

    20:21 02.11.2025

