Лудогорец и Черно море не се победиха във Варна - Левски вече на 11 точки

Оборите на Черно море и Лудогорец завършиха наравно 0:0 един срещу друг в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Срещата бе много нервна и оспорвана, като гостите имаха малко повече опасности за гол, но вратарят Кристиан Томов бе безгрешен под рамката на вратата. Серджио Падт също имаше няколко ключови намеси на отсрещната врата, така че заслугата за нулите на таблото е на двамата стражи.

Първата опасност пред една от двете врати бе в полза на гостите. В 11-ата минута Кайо Видал стреля от дистанция, но Кристиан Томов спаси.

В следващите минути играта бе равностойна, като нямаше положения пред двете врати. Все пак домакините имаха по-интересните атаки, въпреки че не създадоха опасности.

В 35-ата минута удар на Диниш Алмейда мина покрай вратата, а в ответната атака плонж на Васил Панайотов бе избит над вратата от Серджио Падт.

Малко преди почивката дойде неприятна новина за Лудогорец, след като Бърнард Текпетей трябваше да бъде заменен заради контузия, след като се сблъска със съдията Венцислав Митрев. Минута след това пък дойде и най-чистото до момента положение за "орлите". Антон Недялков проби отляво и подаде към Дерой Дурате, който засече топката, но вратарят Томов показа отличен рефлекс и спаси с една ръка.

В даденото от съдията продължение на първата част и Серджио Падт спаси вратата си от гол. Удар от воле на Асен Чандъров бе в рамките на вратата, но нидерландският страж изби, с което нулите на почивката се запазиха.

В началото на втората част отново вратарят на Черно море спаси вратата си. Ивайло Чочев стреля от пряк свободен удар фронтално на вратата, но Томов изби удара му.

Десетина минути преди края на мача Лудогорец поиска дузпа, след като удар на Чочев бе блокиран от Дробаров. Топката наистина се удари в ръката на защитника, но бранителят нарочно бе прибрал ръцете зад гърба си и тя нямаше да продължи към вратата и логично ситуацията не бе разглеждана от ВАР.