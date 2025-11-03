Ботев Пловдив: Не се страхуваме от заплахи за изпращане в “Б” група

Ботев Пловдив категорично заяви, че не се поддава на натиск и заплахи за изпращане във Втора лига, след като клубът се оказа във фокуса на вниманието след инцидента по време на пловдивското дерби. Въпреки напрежението, "жълто-черните" демонстрират увереност и решителност да продължат напред.

Междувременно, от клуба обявиха, че билетите за предстоящия двубой срещу Добруджа от Първа лига вече са пуснати в продажба. Феновете на Ботев ще имат възможност да подкрепят любимия си отбор в един от ключовите мачове на сезона.

Припомняме, че последният мач на Ботев Пловдив бе белязан от неприятен инцидент – дербито с Локомотив Пловдив бе прекратено в 41-ата минута, след като вратарят Даниел Наумов бе ударен с хвърлена бутилка по главата. Това предизвика бурни реакции и разгорещени дискусии в спортните среди.

Ето какво написаха от "жълто-черния" клуб:

"Страстите от пловдивското дерби още не са утихнали, а на хоризонта е сблъсък с Добруджа. Шапки долу пред великолепната “жълто-черна” публика, която ни накара да се чувстваме като домакини на “Лаута”!

Заплахи за настройване на всички отбори срещу нас и изпращане в “Б” група? Това не може да ни уплаши, защото ние имаме най-добрия играч в шампионата - “жълто-черните” фенове!

Ботев има нужда от своя 12-ти играч в битката срещу всички! Когато сме заедно - няма какво да ни спре!

Билетите за мача с Добруджа, който е в петък от 17:30 часа, вече са в продажба. Повече информация можете да откриете на официалния ни сайт".