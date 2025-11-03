Президентът на Славия за инцидента на пловдивското дерби: И двата отбора трябва да останат без точки

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира инцидента от пловдивското дерби между Локомотив и Ботев, при което вратарят на „канарчетата“ Даниел Наумов бе ударен в главата с бутилка и мачът бе прекратен.

„За какво е виновен футболният съюз? За това, че в Пловдив един пунтамара, където и да иде прави такива простотии. Не че тези, които са го ударили с бутилка, са прави. Напротив! Даже трябва да ги вкарат в затвора. Толкова ли е трудно? Когато Локомотив е домакин, само публика на домакин. Когато Ботев е домакин, само публика на Ботев. Така се прави навсякъде“, заяви Стефанов.

Президентът предложи и по-драстични наказания заради случилото се: „Ако питаш мен, трябва и двата отбора да останат без точки за този мач. За мен мачът е пропаднал. Ако се преиграва, тогава би трябвало да се преиграва без публика. По-точно да се доиграе.“

Стефанов изрази мнение, че независимо от решението на Дисциплинарната комисия, вина ще бъде търсена от различни страни: „Каквото и решение да вземе ДК, виновен ще бъде Георги Иванов. Локомотивци ще кажат: Ти си наша рожба, обаче ни наказаха. Oт Ботев ще кажат: Аа, ти си локомотивец, ти направи така да не спечелим."