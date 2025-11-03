Новини
Спорт »
Бг футбол »
Президентът на Славия за инцидента на пловдивското дерби: И двата отбора трябва да останат без точки

3 Ноември, 2025 15:30 672 4

  • венци стефанов-
  • футбол-
  • славия-
  • ботев пловдив-
  • локомотив пловдив

За какво е виновен футболният съюз? За това, че в Пловдив един пунтамара, където и да иде прави такива простотии

Президентът на Славия за инцидента на пловдивското дерби: И двата отбора трябва да останат без точки - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира инцидента от пловдивското дерби между Локомотив и Ботев, при което вратарят на „канарчетата“ Даниел Наумов бе ударен в главата с бутилка и мачът бе прекратен.

„За какво е виновен футболният съюз? За това, че в Пловдив един пунтамара, където и да иде прави такива простотии. Не че тези, които са го ударили с бутилка, са прави. Напротив! Даже трябва да ги вкарат в затвора. Толкова ли е трудно? Когато Локомотив е домакин, само публика на домакин. Когато Ботев е домакин, само публика на Ботев. Така се прави навсякъде“, заяви Стефанов.

Президентът предложи и по-драстични наказания заради случилото се: „Ако питаш мен, трябва и двата отбора да останат без точки за този мач. За мен мачът е пропаднал. Ако се преиграва, тогава би трябвало да се преиграва без публика. По-точно да се доиграе.“

Стефанов изрази мнение, че независимо от решението на Дисциплинарната комисия, вина ще бъде търсена от различни страни: „Каквото и решение да вземе ДК, виновен ще бъде Георги Иванов. Локомотивци ще кажат: Ти си наша рожба, обаче ни наказаха. Oт Ботев ще кажат: Аа, ти си локомотивец, ти направи така да не спечелим."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъкаааа

    1 0 Отговор
    И двата отбора трябва да останат без плочки.

    15:33 03.11.2025

  • 2 Некой си

    3 0 Отговор
    Изобщо трябва да се закрие тая пародия бг футбол. Като погледнеш и публиката, само дегенерати!

    15:42 03.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 мучо

    0 0 Отговор
    и двата отбора в б група.....

    16:08 03.11.2025

