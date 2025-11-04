Новини
Спорт »
Световен футбол »
Майк Менян отново блести под рамката, но бъдещето му изглежда далеч от Милано

Майк Менян отново блести под рамката, но бъдещето му изглежда далеч от Милано

4 Ноември, 2025 08:45 513 0

  • майк менян-
  • рома-
  • футбол-
  • милан

Преговорите за нов договор с “росонерите” остават в застой

Майк Менян отново блести под рамката, но бъдещето му изглежда далеч от Милано - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

На „Сан Сиро“ избухна мощен рев, когато Майк Менян спаси дузпата на Пауло Дибала в мача срещу Рома миналата неделя. Радостта на феновете и прегръдките на съотборниците му напомниха защо французинът е сред най-добрите вратари в света. Но въпреки магията му на терена, зад кулисите положението остава напрегнато – разговорите за нов договор с Милан са замразени, пише “La Gazzetta dello Sport”.

Менян, чийто договор изтича през следващата година, може сам да води преговори с други клубове още след два месеца. Засега няма признаци за напредък между него и ръководството на „росонерите“. Това, което преди бе открит диалог, сега е пълно мълчание.

Вратарят, наричан от феновете „Magic Mike“, не спира да спасява отбора си – срещу Ювентус, Аталанта, а сега и срещу Рома. С всяка решаваща намеса той буквално „печели точки“ за Милан, но същевременно все по-ясно се откроява и въпросът: ще остане ли?

Преди година клубът му предложи удължаване на договора до 2028 г., с увеличение на заплатата от 2,8 на 5 милиона евро. Преговорите обаче застинаха, след като именно Милан реши да отложи финализирането. Сега Менян изглежда решен да потърси ново предизвикателство, като Челси е основният кандидат за подписа му, но интерес проявяват и Байерн Мюнхен и Ювентус.

Милан вече търси заместник, а в полезрението на спортния директор Таре попадат имената на Ной Атуболу от Фрайбург и Сайън Сузуки от Парма.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ