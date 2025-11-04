Майк Менян отново блести под рамката, но бъдещето му изглежда далеч от Милано

На „Сан Сиро“ избухна мощен рев, когато Майк Менян спаси дузпата на Пауло Дибала в мача срещу Рома миналата неделя. Радостта на феновете и прегръдките на съотборниците му напомниха защо французинът е сред най-добрите вратари в света. Но въпреки магията му на терена, зад кулисите положението остава напрегнато – разговорите за нов договор с Милан са замразени, пише “La Gazzetta dello Sport”.

Менян, чийто договор изтича през следващата година, може сам да води преговори с други клубове още след два месеца. Засега няма признаци за напредък между него и ръководството на „росонерите“. Това, което преди бе открит диалог, сега е пълно мълчание.

Вратарят, наричан от феновете „Magic Mike“, не спира да спасява отбора си – срещу Ювентус, Аталанта, а сега и срещу Рома. С всяка решаваща намеса той буквално „печели точки“ за Милан, но същевременно все по-ясно се откроява и въпросът: ще остане ли?

Преди година клубът му предложи удължаване на договора до 2028 г., с увеличение на заплатата от 2,8 на 5 милиона евро. Преговорите обаче застинаха, след като именно Милан реши да отложи финализирането. Сега Менян изглежда решен да потърси ново предизвикателство, като Челси е основният кандидат за подписа му, но интерес проявяват и Байерн Мюнхен и Ювентус.

Милан вече търси заместник, а в полезрението на спортния директор Таре попадат имената на Ной Атуболу от Фрайбург и Сайън Сузуки от Парма.