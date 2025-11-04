Ерик тен Хаг е спряган за сензационно завръщане във Висшата лига

След няколко месеца извън футбола Ерик тен Хаг може да се завърне във Висшата лига. Според информация на “The Athletic”, Уулвърхемптън разглежда нидерландския специалист като възможен наследник на Витор Перейра, който бе уволнен в неделя – ден след тежкото поражение с 0:3 от Фулъм.

„Вълците“ са на дъното на таблицата и все още нямат победа през сезон 2025/26, като за втора поредна година започват кампанията с 10 поредни мача без успех. Ръководството на клуба търси спешно решение, а името на тен Хаг се е появило сред обсъжданите варианти.

Холандецът е без отбор от септември, когато бе освободен от Байер Леверкузен след само два мача начело на тима. Преди това той прекара две години и половина в Манчестър Юнайтед, където спечели Купата на лигата, но и преживя редица трудни моменти, преди да бъде освободен през октомври миналата година.

Според изданието, Уулвърхемптън вече е обсъдил вътрешно възможността да върне тен Хаг във Висшата лига. В същото време клубът обмисля и вариант за повторно назначение на Гари О’Нийл, който бе начело на тима преди Перейра.

На този етап няма официално предложение, но интересът към тен Хаг показва, че „вълците“ търсят опитен треньор с визия и характер, способен да извади отбора от кризата.