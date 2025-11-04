Новини
Шаби Алонсо се завръща на „Анфийлд“, но без да позволи на емоциите да го завладеят

4 Ноември, 2025 08:15

Испанският треньор на Реал Мадрид отново срещу Ливърпул, където започна пътят му към върха

Шаби Алонсо се завръща на „Анфийлд“, но без да позволи на емоциите да го завладеят - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Шаби Алонсо се готви за емоционално завръщане на „Анфийлд“, но уверява, че няма да позволи чувствата да повлияят на подготовката му. Испанецът повежда своя Реал Мадрид срещу Ливърпул в двубой от Шампионската лига – среща, която събужда спомени за славните му години като играч на „мърсисайдци“.

Алонсо бе ключова фигура в легендарния триумф на Ливърпул в Истанбул през 2005 година, но днес е съсредоточен единствено върху предстоящия мач.

„Опитвам се да не позволявам на емоциите да замъглят преценката ми. Искам да съм фокусиран върху играта,“ сподели той.

Бившият халф не крие, че престоят му под ръководството на Рафа Бенитес е бил решаващ за развитието му:

„Петте години в Ливърпул ме оформиха като футболист и като човек. Ако обичаш футбола, обичаш да играеш на този стадион.“

Мачът ще бъде осмият между двата гранда в Шампионската лига от сезон 2017/18 насам – с пет победи за мадридчани.

Интересен акцент е и завръщането на Трент Александър-Арнолд, който може да стане едва вторият англичанин, играл срещу Ливърпул в турнира, след като е защитавал цветовете му.

„Трент е готов. Той е важен за нас и навлиза в нов етап от кариерата си,“ допълни Алонсо.


  • 1 Новичок

    1 0 Отговор
    Авторе откъде знаеш за емоциите на Алонсо ??? В булинфо ли прочете нещо.Пфу...

    08:34 04.11.2025

