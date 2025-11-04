Цветомир Найденов с остри думи към съдията Георги Стоянов след равенството на ЦСКА 1948 във Враца

Бизнесменът и основен спонсор на ЦСКА 1948, Цветомир Найденов, не спести критиките си към главния съдия Георги Стоянов след нулевото равенство срещу Ботев Враца. След края на срещата, Найденов изрази публично недоволството си от някои съдийски решения, които според него са ощетили тима му.

В социалните мрежи Найденов използва остър тон, като нарече отсъжданията на Стоянов „корумпирани“ и настоя, че подобно поведение няма да бъде толерирано. Той подчерта, че е крайно време да се осветли комуникацията между главния арбитър и екипа на ВАР, особено при спорните моменти от двубоя във Враца.

Ето какво написа Найденов във Фейсбук:

На корумпето Георги Стоянов дузпата срещу Русев му е най-малкият проблем. В 16 минута Русев се откъсва от Горанов отдясно, оня се опитва да му скъса фланелката и той дава фаул в атака?! После Дани Генов настъпва с прав крак един от нашите играчи (Медина) върху глезена, което е нарушение между жълт и червен картон , мръсното корумпе дава само фаул. След малко за подобно, даже не беше и подобно нарушение, Диало настъпва по бомбето на обувката един от Враца, жълт картон. Върховната тъпотия на корумпето Георги Стоянов : Хофман казва на Георги Стоянов да не вкарва доктор за Лаша Двали, защото Лаша е на крака и няма нужда от лекар и да не се бави играта, той вкарва доктора….

Ще е интересно да се пуснат записите от ВАР комуникацията между корумпето Стоянов и недоносеното корумпе Тренчев при дузпата …

Корумпета, тая нема да стане …“.