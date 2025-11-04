Новини
Спорт »
Бг футбол »
Цветомир Найденов с остри думи към съдията Георги Стоянов след равенството на ЦСКА 1948 във Враца

4 Ноември, 2025 17:05 447 2

  • цска 1948-
  • цветомир найденов-
  • георги стоянов-
  • ботев враца-
  • съдийство-
  • вар-
  • футбол-
  • българия-
  • скандал-
  • равенство

"Червените" и Ботев завършиха 0:0

Цветомир Найденов с остри думи към съдията Георги Стоянов след равенството на ЦСКА 1948 във Враца - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бизнесменът и основен спонсор на ЦСКА 1948, Цветомир Найденов, не спести критиките си към главния съдия Георги Стоянов след нулевото равенство срещу Ботев Враца. След края на срещата, Найденов изрази публично недоволството си от някои съдийски решения, които според него са ощетили тима му.

В социалните мрежи Найденов използва остър тон, като нарече отсъжданията на Стоянов „корумпирани“ и настоя, че подобно поведение няма да бъде толерирано. Той подчерта, че е крайно време да се осветли комуникацията между главния арбитър и екипа на ВАР, особено при спорните моменти от двубоя във Враца.

Ето какво написа Найденов във Фейсбук:

На корумпето Георги Стоянов дузпата срещу Русев му е най-малкият проблем. В 16 минута Русев се откъсва от Горанов отдясно, оня се опитва да му скъса фланелката и той дава фаул в атака?! После Дани Генов настъпва с прав крак един от нашите играчи (Медина) върху глезена, което е нарушение между жълт и червен картон , мръсното корумпе дава само фаул. След малко за подобно, даже не беше и подобно нарушение, Диало настъпва по бомбето на обувката един от Враца, жълт картон. Върховната тъпотия на корумпето Георги Стоянов : Хофман казва на Георги Стоянов да не вкарва доктор за Лаша Двали, защото Лаша е на крака и няма нужда от лекар и да не се бави играта, той вкарва доктора….

Ще е интересно да се пуснат записите от ВАР комуникацията между корумпето Стоянов и недоносеното корумпе Тренчев при дузпата …

Корумпета, тая нема да стане …“.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НИК

    7 1 Отговор
    МРЪН МРЪН. ЦЕКА като не ти върже залога и нещо много кисел ставаш. Иначе си много духовите и наперен след всеки мач.

    Коментиран от #2

    17:10 04.11.2025

  • 2 хикочко..

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "НИК":

    За кеф на левски..врачани и с тия направиха равен хи хи

    17:23 04.11.2025

