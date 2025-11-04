Новини
Пьотр Нестеров достигна до втория кръг на турнир в Бахрейн

4 Ноември, 2025 21:28 382 0

Националът на България за Купа "Дейвис" победи Тайлър Стайс

Пьотр Нестеров достигна до втория кръг на турнир в Бахрейн - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Манама (Бахрейн) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под №5 в схемата българин победи на старта на основната схема над Тайлър Стайс (САЩ) с 6:4, 6:2. Двубоят продължи час и 43 минути.

22-годишният българин спечели първия сет с решаващ пробив в последния гейм, а във втората част дръпна набързо с 3:0 и до края нямаше проблеми.

За място на четвъртфиналите Нестеров ще играе срещу победителя от двубоя между Максимилиан Хомберг (Германия) и Сейдина Андре (Сенегал).

В надпреварата на двойки Нестеров и Александър Башки (Грузия), поставени под №2 схемата, започват срещу Хомберг и Зак Стивънс (Великобритания).


