Волейболният Левски триумфира в Хърватия и направи важна крачка към следващия кръг на Шампионската лига

Волейболният отбор на Левски София даде силна заявка за продължаване напред в Шампионската лига, след като изкова ценна победа като гост на хърватския Мурса Осиек. Вълнуващият сблъсък завърши с успех за "сините" с 3:2 гейма, което значително улеснява задачата им преди реванша в София.

Срещата започна с известни колебания за българския тим, който отстъпи първия гейм с 22:25. Домакините от Осиек демонстрираха борбен дух и се възползваха от неточностите в играта на Левски. Въпреки това, момчетата на Николай Желязков показаха характер и в следващите две части обърнаха развоя на мача в своя полза – 25:23 и 25:22. Четвъртият гейм се превърна в истинска драма. Хърватите не се предадоха и след оспорвана битка успяха да изравнят резултата, печелейки с 27:25. Всичко трябваше да се реши в тайбрека, където българският шампион прояви хладнокръвие и класа, за да затвори мача с 16:14.

Този успех дава сериозно предимство на Левски преди решителния двубой в зала "Левски София", който ще се проведе на 12 ноември от 20:00 часа.