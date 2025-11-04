Новини
Спорт »
Волейбол »
Волейболният Левски триумфира в Хърватия и направи важна крачка към следващия кръг на Шампионската лига

4 Ноември, 2025 21:43 380 0

"Сините" победиха хърватския Мурса Осиек в първата среща

Волейболният Левски триумфира в Хърватия и направи важна крачка към следващия кръг на Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Волейболният отбор на Левски София даде силна заявка за продължаване напред в Шампионската лига, след като изкова ценна победа като гост на хърватския Мурса Осиек. Вълнуващият сблъсък завърши с успех за "сините" с 3:2 гейма, което значително улеснява задачата им преди реванша в София.

Срещата започна с известни колебания за българския тим, който отстъпи първия гейм с 22:25. Домакините от Осиек демонстрираха борбен дух и се възползваха от неточностите в играта на Левски. Въпреки това, момчетата на Николай Желязков показаха характер и в следващите две части обърнаха развоя на мача в своя полза – 25:23 и 25:22. Четвъртият гейм се превърна в истинска драма. Хърватите не се предадоха и след оспорвана битка успяха да изравнят резултата, печелейки с 27:25. Всичко трябваше да се реши в тайбрека, където българският шампион прояви хладнокръвие и класа, за да затвори мача с 16:14.

Този успех дава сериозно предимство на Левски преди решителния двубой в зала "Левски София", който ще се проведе на 12 ноември от 20:00 часа.


