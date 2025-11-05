Рилски спортист претърпя тежко поражение от Мурсия в турнира ФИБА Къп

Вълнуващата атмосфера в „Арена СамЕлион“ в Самоков не успя да вдъхнови баскетболистите на Рилски спортист, които инкасираха болезнена загуба с 61:89 от испанския гранд Мурсия в четвъртия кръг на група А от престижния турнир ФИБА Къп за мъже.

Самоковци, които са настоящите шампиони на България, записаха втора поредна и общо трета загуба в надпреварата, което ги оставя на трета позиция във временното класиране. За разлика от тях, испанският тим продължава да доминира в групата с три победи от четири мача и уверено заема лидерското място.

Само победителите от десетте групи и шестте най-добри втори отбора ще продължат напред в турнира, което прави задачата на Рилски спортист още по-трудна.

Двубоят започна с равностойна игра и размяна на кошове, като домакините дори поведоха с 5 точки при 19:14 малко преди края на първата четвърт. Въпреки това, Мурсия бързо навакса и след първите 10 минути резултатът бе 20:23 в полза на гостите.

Във втората част испанците увеличиха преднината си до 9 точки, но Рилски спортист показа характер и със силна серия намали изоставането си само на 2 точки до почивката – 43:45.

След антракта обаче, испанският състав наложи волята си. В третата четвърт Мурсия постепенно увеличи аванса си, а домакините не успяха да намерят отговор на агресивната защита и ефективната атака на съперника.

Преди последния период разликата вече бе 12 точки, а в заключителните минути гостите окончателно пречупиха българския шампион, като доведоха разликата до внушителните 28 точки.

Майк Едуардс се отличи с 14 точки и 2 борби за Рилски спортист, докато Камау Стоукс и Джейлън Томас добавиха по 11 точки, като Томас овладя и 7 борби. За Мурсия най-резултатен бе Девонте Кейкок с 18 точки и 9 борби, демонстрирайки класата си на паркета.

Следващото изпитание за Рилски спортист е гостуване на Берое в Националната баскетболна лига на 8 ноември, а в турнира ФИБА Къп самоковци ще премерят сили с полския Старт Люблин на 12 ноември.