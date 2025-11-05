Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиано Роналдо за смъртта на Диого Жота: Много плаках, това беше катастрофа

Кристиано Роналдо за смъртта на Диого Жота: Много плаках, това беше катастрофа

5 Ноември, 2025 17:00 523 1

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • диого жота

По време на интервю за Пиърс Морган, звездата на световния футбол отново трябваше да се върне към този злощастен момент от лятото

Кристиано Роналдо за смъртта на Диого Жота: Много плаках, това беше катастрофа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Ал-Насър и националния отбор на Португалия Кристиано Роналдо коментира гибелта на своя съотборник от националния отбор Диого Жота. По време на интервю за Пиърс Морган, звездата на световния футбол отново трябваше да се върне към този злощастен момент от лятото.

На 3 юли нападателят на Ливърпул Жота и неговият брат Андре Тейшейра да Силва, който играеше за Пенафиел от втора португалска лига, загинаха при пътнотранспортно произшествие в Испания.

„Не повярвах, когато започнаха да ми изпращат съобщения. Много плаках. Това беше много, много труден момент за всички, за страната, за семействата, за приятелите, за съотборниците. Катастрофа. Много, много тъжна новина“, каза Роналдо в рекламен клип за втората част от интервюто си за Пиърс Морган.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    0 1 Отговор
    Лицемер!

    17:04 05.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ