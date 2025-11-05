Кристиано Роналдо за смъртта на Диого Жота: Много плаках, това беше катастрофа

Нападателят на Ал-Насър и националния отбор на Португалия Кристиано Роналдо коментира гибелта на своя съотборник от националния отбор Диого Жота. По време на интервю за Пиърс Морган, звездата на световния футбол отново трябваше да се върне към този злощастен момент от лятото.

На 3 юли нападателят на Ливърпул Жота и неговият брат Андре Тейшейра да Силва, който играеше за Пенафиел от втора португалска лига, загинаха при пътнотранспортно произшествие в Испания.

„Не повярвах, когато започнаха да ми изпращат съобщения. Много плаках. Това беше много, много труден момент за всички, за страната, за семействата, за приятелите, за съотборниците. Катастрофа. Много, много тъжна новина“, каза Роналдо в рекламен клип за втората част от интервюто си за Пиърс Морган.