Играч е осъдил Спартак Варна за 130 000 евро

5 Ноември, 2025 22:30 358 1

Когато платим дълга, от 24 до 48 часа след това забраната ще падне

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Сумата от 16 000 евро, която Спартак Варна трябва да плати на Кристиан Илич, за да падне забраната да картотекира нови попълнения, далеч не е най-големия проблем за клуба.

Оказа се например, че друг бивш футболист на „соколите“ – ганаеца Акуовуа Гиедон, ги е осъдил за 130 000 евро, информира шефът на Спартак Алекс Илиев.

"С 99 процента от бившите ни играчи, на които се дължат пари, сме сключили споразумения, и през следващите месеци ще се разплащаме с тях", призна Илиев, цитиран от изданието.

"Реално в момента сме решени единствено да не можем да извършваме трансфери, но ние ще си платим задължението към Илич. Добре обаче ще премислим кога точно да го направим, може би ще е малко преди да отвори трансферния прозорец", добави той.

"Когато платим дълга, от 24 до 48 часа след това забраната ще падне. Това обаче не е нещо фрапантно, нито ще спре оздравяването на клуба", уточни босът.


  • 1 далаверки от години

    3 0 Отговор
    Това да не са българи , че да не плащате и да ги мачкате!

    22:37 05.11.2025

