Флик се ядоса на слуховете за напускане на Барса: Това са още глупости!

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик отрече информациите, че ще напусне клуба в края на сезона. ABC съобщи по-рано, че 60-годишният германец е информирал треньорския си щаб, че иска да си тръгне поради умора, отношението на някои играчи и липсата на подкрепа от ръководството.

Според журналиста Онда Серо, когато е попитан за тези слухове в сряда, Флик е отговорил: „Още глупости“.

Флик е с Барселона от лятото на 2024 г. Под негово ръководство каталунците са изиграли 74 мача: 54 победи, 8 равенства и 12 загуби. Този сезон Барселона е на второ място в Ла Лига и 11-та позиция в Шампионската лига.