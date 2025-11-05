Новини
Това ли е голът на сезона в Шампионската лига? (ВИДЕО)

5 Ноември, 2025 20:30 850 0

"Шпорите" постигнаха победа с 4:0

Това ли е голът на сезона в Шампионската лига? (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В двубоя между Тотнъм и Копенхаген от груповата фаза на Шампионската лига феновете станаха свидетели на изумителен гол. "Шпорите" постигнаха победа с 4:0, успявайки да вкарат последните два гола с човек по-малко на терена, след като Бренън Джонсън получи директен червен картон в 55-а минута.

В 64-а минута на срещата бранителят на Тотнъм Мики ван де Вен тръгна пред собственото наказателно поле и направи феноменален пробив през целия терен, дриблирайки, без да бъде спрян, а накрая завърши с прецизен удар в близкия ъгъл от вътрешността на наказателното поле. Това се превърна във феноменален гол, тъй като много рядко, особено на такова високо ниво, бранител прави такъв самостоятелен пробив, който да завърши с гол.

Вижте невероятния гол във видеото и преценете сами дали може да е попадението на сезона в Шампионската лига.


