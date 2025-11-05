Това ли е голът на сезона в Шампионската лига? (ВИДЕО)

В двубоя между Тотнъм и Копенхаген от груповата фаза на Шампионската лига феновете станаха свидетели на изумителен гол. "Шпорите" постигнаха победа с 4:0, успявайки да вкарат последните два гола с човек по-малко на терена, след като Бренън Джонсън получи директен червен картон в 55-а минута.

В 64-а минута на срещата бранителят на Тотнъм Мики ван де Вен тръгна пред собственото наказателно поле и направи феноменален пробив през целия терен, дриблирайки, без да бъде спрян, а накрая завърши с прецизен удар в близкия ъгъл от вътрешността на наказателното поле. Това се превърна във феноменален гол, тъй като много рядко, особено на такова високо ниво, бранител прави такъв самостоятелен пробив, който да завърши с гол.

Вижте невероятния гол във видеото и преценете сами дали може да е попадението на сезона в Шампионската лига.

If you haven't seen Micky van de Ven's solo goal yet watch this! 😱



...and if you have seen Micky van de Ven's solo goal watch it again! 🤯#UCLGOTD | @Heineken pic.twitter.com/rvDUBeYZwG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2025