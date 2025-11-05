Бащата на Ламин Ямал обяви годеж с жена, само 5 години по-възрастна от сина му

35-годишният баща на Ламин Ямал Мунир Насрауи изглежда намери любовта с жена, която е едва 5 години по-възрастна от сина му.
Таткото обяви официално изненадващия си годеж с 23-годишната Кристина. Връзката на двойката беше широко дискутирана през последните месеци поради разликата във възрастта им от 12 години, но изглежда, че те са успели да игнорират критиките.
Насрауи, който е известен в социалните медии със своите 1.3 милиона последователи в Instagram, сподели щастливата новина с пост в платформата, намеквайки за предстояща сватба чрез снимка с дамата до себе си. Фотосът е придружен от емотикон с черно сърце и пръстен.
Въпреки че любовният живот на баща му очевидно процъфтява, този на Ямал е далеч от това щастие.
18-годишният футболист се раздели тази седмица с аржентинската си приятелка певица Ники Никол, която на 25 години е по-възрастна от партньорката на Насрауи.
Испанският журналист Хавиер де Ойос обяви раздялата им, като Ямал по-късно уточни, че причината не е изневяра.
Новината за годежа на бащата на Ямал идва само няколко месеца след като Мунир Насрауи преживя инцидент през август, когато беше нападнат и намушкан многократно в град Матаро, докато разхождаше кучето си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #7
20:01 05.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Таткото знае че младите булици
за разлика от наборките
и кат стане дъртанян още ще му е дашна
а не да се взира в турски сапунки
20:10 05.11.2025
4 оФчара
20:11 05.11.2025
5 Бачо е баччо
Дъщеря ми е на 36 плюс още пет...41 годишна...
Да и спукаш шушоните...
Ама ти нали си от отсрещният бряг,тези неща не ги разбираш...
20:12 05.11.2025
6 Сигани
20:13 05.11.2025
7 Баба Гошка
До коментар #1 от "Гост":Защото е олицетворение на превръщането на проссяка в принц. Родителката му паднала от дърворо, родителят му вместо камилата оправил родителката и ей ви талант като роналдо и меси по 2. Затуй приемете ежегодно по 20 милиона камилари и примаа тки, защото и техните примаа тчета могат да бъдат полезни за обществото и да купуват къщи на шакира и пике за 7 милиончета. Ха честитУ! А този талант каките, които го налазиха, му счупиха лУбовния мускул и сега имал пубалгия и не можел нито да бяга, нито да рита. Но можело и да се оправи. Ей на последната кака вече го зарязала.
20:17 05.11.2025
8 Пич
20:35 05.11.2025
9 Софин Маринов
20:42 05.11.2025
10 Баща му ,
21:05 05.11.2025
11 Хубава работа,
21:10 05.11.2025