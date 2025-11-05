Новини
Бащата на Ламин Ямал обяви годеж с жена, само 5 години по-възрастна от сина му

5 Ноември, 2025 20:00 893 11

Таткото обяви официално изненадващия си годеж с 23-годишната Кристина

Бащата на Ламин Ямал обяви годеж с жена, само 5 години по-възрастна от сина му - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

35-годишният баща на Ламин Ямал Мунир Насрауи изглежда намери любовта с жена, която е едва 5 години по-възрастна от сина му.

Таткото обяви официално изненадващия си годеж с 23-годишната Кристина. Връзката на двойката беше широко дискутирана през последните месеци поради разликата във възрастта им от 12 години, но изглежда, че те са успели да игнорират критиките.

Насрауи, който е известен в социалните медии със своите 1.3 милиона последователи в Instagram, сподели щастливата новина с пост в платформата, намеквайки за предстояща сватба чрез снимка с дамата до себе си. Фотосът е придружен от емотикон с черно сърце и пръстен.

Въпреки че любовният живот на баща му очевидно процъфтява, този на Ямал е далеч от това щастие.

18-годишният футболист се раздели тази седмица с аржентинската си приятелка певица Ники Никол, която на 25 години е по-възрастна от партньорката на Насрауи.

Испанският журналист Хавиер де Ойос обяви раздялата им, като Ямал по-късно уточни, че причината не е изневяра.

Новината за годежа на бащата на Ямал идва само няколко месеца след като Мунир Насрауи преживя инцидент през август, когато беше нападнат и намушкан многократно в град Матаро, докато разхождаше кучето си.


  • 1 Гост

    15 1 Отговор
    Защо ви е интересно толкова това маймуне.

    Коментиран от #7

    20:01 05.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Таткото знае че младите булици

    9 0 Отговор
    са по игриви преоткриващи се и клатят с мерак
    за разлика от наборките
    и кат стане дъртанян още ще му е дашна
    а не да се взира в турски сапунки

    20:10 05.11.2025

  • 4 оФчара

    3 1 Отговор
    Яка фамилия има Мунирчо,браво.

    20:11 05.11.2025

  • 5 Бачо е баччо

    3 0 Отговор
    Какво странно бе Павка?
    Дъщеря ми е на 36 плюс още пет...41 годишна...
    Да и спукаш шушоните...
    Ама ти нали си от отсрещният бряг,тези неща не ги разбираш...

    20:12 05.11.2025

  • 6 Сигани

    4 1 Отговор
    Яма от Африка

    20:13 05.11.2025

  • 7 Баба Гошка

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Защото е олицетворение на превръщането на проссяка в принц. Родителката му паднала от дърворо, родителят му вместо камилата оправил родителката и ей ви талант като роналдо и меси по 2. Затуй приемете ежегодно по 20 милиона камилари и примаа тки, защото и техните примаа тчета могат да бъдат полезни за обществото и да купуват къщи на шакира и пике за 7 милиончета. Ха честитУ! А този талант каките, които го налазиха, му счупиха лУбовния мускул и сега имал пубалгия и не можел нито да бяга, нито да рита. Но можело и да се оправи. Ей на последната кака вече го зарязала.

    20:17 05.11.2025

  • 8 Пич

    4 1 Отговор
    Това маймуните са още в мрачното средновековие! Мама и татко са избрали за коя да се жени , и няма мърдане !!!

    20:35 05.11.2025

  • 9 Софин Маринов

    3 0 Отговор
    Ай стига ве , ся кой коя че нещо и аз се обърках

    20:42 05.11.2025

  • 10 Баща му ,

    4 0 Отговор
    на 35 години , ще се жени ! Те това е сензация !

    21:05 05.11.2025

  • 11 Хубава работа,

    0 1 Отговор
    ама ци ганска !

    21:10 05.11.2025

