Изгоря aвтобус на феновете на Барселона при гостуването на Брюж

В часовете преди мача между Брюж и Барселона, който завърши при равенство 3:3 в срещата от 4-ия кръг от основната схема на Шампионската лига, се разигра неприятна сцена в едноименния белгийски град.

Автобус, превозващ фенове на каталунците, пътуващи към местния стадион “Ян Брейдел”, изгоря след непремерени действия на запалянковците. Последните запалили факли в превозното средство и това моментално предизвикало пожар.

🚨| BREAKING: One of the buses that was supposed to carry the travelling Barça fans to the stadium has caught fire 😦 pic.twitter.com/UJc11Ys8ud — forblaugrana (@forblaugrana) November 5, 2025

След това моментално се появиха кадри в социалните мрежи на ужасяващата гледка, като според информацията там не е имало жертви или сериозно пострадали.

В резултат на хулиганската проява, всички фенове на Барселона са останали без организиран транспорт след мача, което е принудило привържениците да търсят алтернативни начини да се приберат по хотелите си, което бе потвърдено и от каталунския клуб.

The Club informs all its fans at the Jan Breydel Stadium in Bruges that the free shuttle bus service back from the stadium, courtesy of Club Brugge, has been suspended due to the incident involving flares before the match. Therefore, they will have to return by their own means. — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 5, 2025