Изгоря aвтобус на феновете на Барселона при гостуването на Брюж

6 Ноември, 2025 08:30 596 5

Последните запалили факли в превозното средство и това моментално предизвикало пожар

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В часовете преди мача между Брюж и Барселона, който завърши при равенство 3:3 в срещата от 4-ия кръг от основната схема на Шампионската лига, се разигра неприятна сцена в едноименния белгийски град.

Автобус, превозващ фенове на каталунците, пътуващи към местния стадион “Ян Брейдел”, изгоря след непремерени действия на запалянковците. Последните запалили факли в превозното средство и това моментално предизвикало пожар.

След това моментално се появиха кадри в социалните мрежи на ужасяващата гледка, като според информацията там не е имало жертви или сериозно пострадали.

В резултат на хулиганската проява, всички фенове на Барселона са останали без организиран транспорт след мача, което е принудило привържениците да търсят алтернативни начини да се приберат по хотелите си, което бе потвърдено и от каталунския клуб.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    0 0 Отговор
    В клуба на богатите е така

    Коментиран от #5

    08:40 06.11.2025

  • 2 Червената шапчица

    3 0 Отговор
    Тия са завършени идиоти.

    08:50 06.11.2025

  • 3 танкист

    1 0 Отговор
    Нищо им няма,друг ще си купят.

    08:54 06.11.2025

  • 4 мизерния ляв

    0 0 Отговор
    Би трябвало да се радват тия хулигани-съдията им подари равенство.

    09:19 06.11.2025

  • 5 Мърселона

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    По-точно в клуба на толерираните е така.Смятат, че всичко им е позволено.

    09:21 06.11.2025

