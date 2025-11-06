Лионел Меси с откровение за бъдещето си: Бизнес, семейство и нови хоризонти след футбола

Легендарният аржентински футболист Лионел Меси разкри пред света какви са плановете му след края на бляскавата му спортна кариера. По време на престижния Американски бизнес форум (ABF) във Флорида, където получи символичния ключ на града от кмета Франсис Суарес, Меси сподели своите мисли за бъдещето, личния си път и уроците, които е научил през годините.

Световната титла – върховният момент

В откровен разговор с кмета на Маями, Меси сравни триумфа си на Световното първенство през 2022 г. с най-емоционалните моменти в живота си – раждането на децата му. „Да вдигнеш купата на Мондиал е върхът за всеки футболист. След това няма по-голяма мечта“, признава аржентинецът, който изведе „гаучосите“ до световния връх.

Поглед към Мондиал 2026 и новите предизвикателства

Меси не скри вълнението си от предстоящото Световно първенство през 2026 г., което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. „Очаквам истински футболен празник с незабравими двубои и участие на най-силните отбори от цял свят“, сподели той.

Пътят през Барселона, Париж и Маями – уроци и промени

Звездата разказа за трудностите и предизвикателствата, които е срещнал по време на трансферите си – първо в Барселона, после в Париж, а сега и в Маями. „Промените никога не са лесни. В Париж не се чувствах на мястото си, но семейството ми помогна да преодолея всичко. В Маями обаче усещам топлината и подкрепата на хората още от първия ден“, разкрива Меси.

Наследството и новите амбиции извън терена

Въпреки че не се вълнува особено от това какво ще остави след себе си, Меси признава, че се наслаждава на всеки миг и цени малките радости, които преди е подминавал. „Футболът е кратък, затова се старая да изживявам всеки ден пълноценно. Когато дойде време да се оттегля, ще се обърна назад с благодарност“, казва той.

Бизнесът – следващата голяма страст

След края на активната си кариера, Меси планира да се потопи в света на бизнеса. „Това е сфера, която ме привлича. Искам да уча, да се развивам и да откривам нови възможности. Откакто съм в Маями, се запалих и по други спортове като американски футбол, баскетбол, тенис и падел“, споделя мегазвездата.

Заключение

Лионел Меси не просто пише история на терена, но и вдъхновява с визията си за бъдещето. С поглед към нови предизвикателства и желание да се развива извън футбола, аржентинският гений доказва, че страстта и амбицията не познават граници.