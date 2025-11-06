"Армейските" фенове с шествие преди дербито Левски - ЦСКА

В съботния следобед, 8 ноември, страстите ще кипят не само на терена, но и по софийските улици, където верните привърженици на ЦСКА ще организират шествие преди дългоочакваното дерби срещу Левски.

Точно в 12:30 часа, червената вълна ще се събере на емблематичната улица „Цар Иван Асен II“. Там, под звуците на барабани и с развяти знамена, феновете ще се подготвят за традиционното си шествие.

В 13:30 ч. армейската агитка ще потегли към Националния стадион „Васил Левски“, където от 15:00 ч. ще започне сблъсъкът от 15-ия кръг на шампионата.

Очаква се шествието да премине при засилени мерки за сигурност, а организаторите призовават всички участници да спазват реда и да покажат истинския дух на армейската общност.

Емоциите обаче няма да се ограничат само до деня на дербито. Още в петък, ден преди големия мач, организираните фенове на ЦСКА ще посетят тренировъчната база в Панчарево. Точно в 15:00 ч. те ще подкрепят любимците си, вдъхвайки им увереност и борбен дух за предстоящата битка със „сините“.