Кирил Десподов титуляр при разгромна победа на ПАОК над Йънг Бойс

6 Ноември, 2025 23:52 452 0

Капитанът на националния отбор на България игра до 62-ата минута

Кирил Десподов титуляр при разгромна победа на ПАОК над Йънг Бойс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ПАОК, с българската звезда Кирил Десподов сред титулярите, разгроми швейцарския Йънг Бойс с впечатляващото 4:0 в четвъртия кръг от груповата фаза на Лига Европа.

Капитанът на националния отбор на България започна срещата като титуляр и демонстрира активна игра до 62-ата минута, когато бе заменен под аплодисментите на публиката.

Още от първите минути съдбата не бе на страната на гостите – само в петата минута Армин Гигович получи директен червен картон, оставяйки Йънг Бойс с човек по-малко и сериозно затруднявайки амбициите им за положителен резултат.

През второто полувреме ПАОК буквално прегази съперника си – Алесандро Бианко, Йоргос Якумакис, Йоанис Константелиас и Абдул Рахман Баба се разписаха и оформиха крайния резултат.

След този категоричен успех солунският тим се изкачи на десетата позиция във временното класиране с актив от 7 точки, докато швейцарците остават на 22-ро място, изоставайки с една точка.


