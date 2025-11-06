Кирил Десподов титуляр при разгромна победа на ПАОК над Йънг Бойс

ПАОК, с българската звезда Кирил Десподов сред титулярите, разгроми швейцарския Йънг Бойс с впечатляващото 4:0 в четвъртия кръг от груповата фаза на Лига Европа.

Капитанът на националния отбор на България започна срещата като титуляр и демонстрира активна игра до 62-ата минута, когато бе заменен под аплодисментите на публиката.

Още от първите минути съдбата не бе на страната на гостите – само в петата минута Армин Гигович получи директен червен картон, оставяйки Йънг Бойс с човек по-малко и сериозно затруднявайки амбициите им за положителен резултат.

През второто полувреме ПАОК буквално прегази съперника си – Алесандро Бианко, Йоргос Якумакис, Йоанис Константелиас и Абдул Рахман Баба се разписаха и оформиха крайния резултат.

След този категоричен успех солунският тим се изкачи на десетата позиция във временното класиране с актив от 7 точки, докато швейцарците остават на 22-ро място, изоставайки с една точка.