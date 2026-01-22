Новини
Бой на държавното по борба в Сливен: Съдийка удари кроше на състезател, майка му се намеси (ВИДЕО)

22 Януари, 2026 15:16

Всичко започва по време на финалния двубой в категория до 72 килограма, класически стил, когато Иво Илиев, представител на ЦСКА, не успява да приеме поражението си: в пристъп на ярост той изритва съдийската маса

Бой на държавното по борба в Сливен: Съдийка удари кроше на състезател, майка му се намеси (ВИДЕО) - 1
Кадър: bTV
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сливен стана арена на безпрецедентен скандал по време на държавното първенство по борба, където напрежението между участници и съдии излезе извън контрол, предизвиквайки бурни реакции сред зрителите и спортната общественост.

Всичко започна по време на финалния двубой в категория до 72 килограма, класически стил, когато Иво Илиев, представител на ЦСКА, не успя да приеме поражението си. В пристъп на ярост той изрита съдийската маса, с което предизвика истинска верижна реакция.

В отговор на агресивното му поведение, съдийката Елина Васева – бивша национална състезателка и носителка на бронз от европейското първенство в Баку през 2010 г. – не се сдържа и му нанесе удар с юмрук в лицето.

Ситуацията бързо ескалира, когато майката на Илиев се хвърли в мелето, хващайки съдийката за косата.

За секунди залата се превърна в истинско бойно поле, а зрителите станаха свидетели на сцени, които нямат място в спорта.

След като страстите постепенно утихнаха и редът бе възстановен, организаторите взеха категорично решение – Иво Илиев бе дисквалифициран от състезанието.

Инцидентът предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и постави под въпрос поведението на спортисти и съдии на подобни форуми.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хахахахахаах

    15 0 Отговор
    охохохохохохохехехехе

    15:19 22.01.2026

  • 3 честен ционист

    11 2 Отговор
    Заприлича на сватба в Кайтагский район. Вай Аман!

    15:20 22.01.2026

  • 4 Не мисля че има много изненадани

    30 0 Отговор
    Това е нашата родна действителност

    Смях срам и отчаяние

    15:20 22.01.2026

  • 5 Да се излъчи

    12 0 Отговор
    Това голямо шоу...
    Егати...

    15:21 22.01.2026

  • 6 Някой си

    2 3 Отговор
    Борците!

    15:22 22.01.2026

  • 7 Трансформация на сеира

    10 0 Отговор
    Било е по борба, станало е по ММА.

    15:22 22.01.2026

  • 8 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    5 2 Отговор
    ГЕЛА С МЕЧА
    ДА ОТИДЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ УРОЦИ
    ПО БОКС ПРИ ТАЗИ СЪДИЙКА......

    15:22 22.01.2026

  • 9 Срамота

    5 7 Отговор
    Ако състезателят е непълнолетен, на тая съдийка лошо и се пише, нищо че е от ГЕРБ и за сега те владеят Бъглария.

    Коментиран от #11, #14

    15:22 22.01.2026

  • 10 Никой

    6 5 Отговор
    Обидно е когато в българската борба " български борци да носят руски паспорти с руски имена .

    15:24 22.01.2026

  • 11 „голяма”

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Срамота":

    НАЧАЛНИК
    Ами отиди ѝ го кажи.....

    15:26 22.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сила

    8 0 Отговор
    Простаци ....тези" спортове " са за простаци и диваци !!!

    Коментиран от #18

    15:28 22.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Фхйкл

    6 0 Отговор
    Отличен за рекламата на спорта борба!
    Без този случай кой би чул новини от първенството. По новините 80% футбол!
    Кой къде бил на лагер и дрън, дрън.

    15:34 22.01.2026

  • 16 тренер

    4 1 Отговор
    Жалка история! Едно време имаше борци, тези сегашните дори не искам да ги коментирам, подобията на жени също!

    15:37 22.01.2026

  • 17 Aлфа Bълкът

    4 0 Отговор
    Чуден ми е онзи напомпан палячо който дърпа майката за косата, не е ли тренирал нещо, че не може да се справи с към 65г жена?

    Коментиран от #22

    15:43 22.01.2026

  • 18 Aлфа Bълкът

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    Ако простак от такъв спорт те набара, дали няма свириш на тромпет цяла вечер?

    Коментиран от #19

    15:44 22.01.2026

  • 19 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Aлфа Bълкът":

    Твърдиш , че борците са гей ??! А ти откъде знаеш , как го разбра ....?!?

    Коментиран от #23

    15:53 22.01.2026

  • 20 Извод

    1 0 Отговор
    Жените ни пехливани са по мъже от мъжете

    15:57 22.01.2026

  • 21 докато е така няма да се оправим

    0 0 Отговор
    а защо само състезателя е наказан? анаболната съдийка защо не е наказана? тя носи по-голяма отговорност като съдия и трябва да и бъде отнето правото да бъде сидийка след тази селска постъпка!!!

    15:59 22.01.2026

  • 22 Иван 2

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Aлфа Bълкът":

    момчето е 72 кг - къде видя майката (или съдийката) да е 65 кг....

    Коментиран от #24

    16:01 22.01.2026

  • 23 Aлфа Bълкът

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Сила":

    Вариацията класическа борба е възникнала в древна Гърция и се практикувала гола, по-възрастните и опитни бойци учели младите на занаят.
    Така че при борбата винаги ще остане нотката на ирония и намек за хомосексуализъм.
    Но при теб намеквам друго, ти няма да имаш право на избор, все ще бъдеш жената.

    16:02 22.01.2026

  • 24 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Иван 2":

    Пише към 65г – възраст. Жената видимо е възрастна, може и състарена, гледам че сама е отгледала синовете си. А жени като се скубят, трябва ли и мъж да прибягва към такива хватки? Няма ли сила мъжка да я хване за ръката и да ѝ отвори захвата?

    16:06 22.01.2026

  • 25 Кофти сорт - тези са мафиоти в гена си

    1 0 Отговор
    Майката е по-гадна и от отрочето си... и сигурно го съветва бий за да те уважават, това го могат само безмозъчните боклуци, то няма мозък за да изкарва пари, тогава трябва с мускул и агресия.

    16:12 22.01.2026

  • 26 тепих

    0 0 Отговор
    Каквато шефката,такава и съдийката! Огромен интелект, олимпийски шампиони,
    Колкото по- бързо девойката от Крушаре си тръгне, толкова по- добре!

    16:13 22.01.2026

