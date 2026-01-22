Бой на държавното по борба в Сливен: Съдийка удари кроше на състезател, майка му се намеси (ВИДЕО)

Сливен стана арена на безпрецедентен скандал по време на държавното първенство по борба, където напрежението между участници и съдии излезе извън контрол, предизвиквайки бурни реакции сред зрителите и спортната общественост.
Всичко започна по време на финалния двубой в категория до 72 килограма, класически стил, когато Иво Илиев, представител на ЦСКА, не успя да приеме поражението си. В пристъп на ярост той изрита съдийската маса, с което предизвика истинска верижна реакция.
В отговор на агресивното му поведение, съдийката Елина Васева – бивша национална състезателка и носителка на бронз от европейското първенство в Баку през 2010 г. – не се сдържа и му нанесе удар с юмрук в лицето.
Ситуацията бързо ескалира, когато майката на Илиев се хвърли в мелето, хващайки съдийката за косата.
За секунди залата се превърна в истинско бойно поле, а зрителите станаха свидетели на сцени, които нямат място в спорта.
След като страстите постепенно утихнаха и редът бе възстановен, организаторите взеха категорично решение – Иво Илиев бе дисквалифициран от състезанието.
Инцидентът предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и постави под въпрос поведението на спортисти и съдии на подобни форуми.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 хахахахахаах
15:19 22.01.2026
3 честен ционист
15:20 22.01.2026
4 Не мисля че има много изненадани
Смях срам и отчаяние
15:20 22.01.2026
5 Да се излъчи
Егати...
15:21 22.01.2026
6 Някой си
15:22 22.01.2026
7 Трансформация на сеира
15:22 22.01.2026
8 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
ДА ОТИДЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ УРОЦИ
ПО БОКС ПРИ ТАЗИ СЪДИЙКА......
15:22 22.01.2026
9 Срамота
Коментиран от #11, #14
15:22 22.01.2026
10 Никой
15:24 22.01.2026
11 „голяма”
До коментар #9 от "Срамота":НАЧАЛНИК
Ами отиди ѝ го кажи.....
15:26 22.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сила
Коментиран от #18
15:28 22.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Фхйкл
Без този случай кой би чул новини от първенството. По новините 80% футбол!
Кой къде бил на лагер и дрън, дрън.
15:34 22.01.2026
16 тренер
15:37 22.01.2026
17 Aлфа Bълкът
Коментиран от #22
15:43 22.01.2026
18 Aлфа Bълкът
До коментар #13 от "Сила":Ако простак от такъв спорт те набара, дали няма свириш на тромпет цяла вечер?
Коментиран от #19
15:44 22.01.2026
19 Сила
До коментар #18 от "Aлфа Bълкът":Твърдиш , че борците са гей ??! А ти откъде знаеш , как го разбра ....?!?
Коментиран от #23
15:53 22.01.2026
20 Извод
15:57 22.01.2026
21 докато е така няма да се оправим
15:59 22.01.2026
22 Иван 2
До коментар #17 от "Aлфа Bълкът":момчето е 72 кг - къде видя майката (или съдийката) да е 65 кг....
Коментиран от #24
16:01 22.01.2026
23 Aлфа Bълкът
До коментар #19 от "Сила":Вариацията класическа борба е възникнала в древна Гърция и се практикувала гола, по-възрастните и опитни бойци учели младите на занаят.
Така че при борбата винаги ще остане нотката на ирония и намек за хомосексуализъм.
Но при теб намеквам друго, ти няма да имаш право на избор, все ще бъдеш жената.
16:02 22.01.2026
24 Aлфа Bълкът
До коментар #22 от "Иван 2":Пише към 65г – възраст. Жената видимо е възрастна, може и състарена, гледам че сама е отгледала синовете си. А жени като се скубят, трябва ли и мъж да прибягва към такива хватки? Няма ли сила мъжка да я хване за ръката и да ѝ отвори захвата?
16:06 22.01.2026
25 Кофти сорт - тези са мафиоти в гена си
16:12 22.01.2026
26 тепих
Колкото по- бързо девойката от Крушаре си тръгне, толкова по- добре!
16:13 22.01.2026