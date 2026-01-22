Бой на държавното по борба в Сливен: Съдийка удари кроше на състезател, майка му се намеси (ВИДЕО)

Сливен стана арена на безпрецедентен скандал по време на държавното първенство по борба, където напрежението между участници и съдии излезе извън контрол, предизвиквайки бурни реакции сред зрителите и спортната общественост.

Всичко започна по време на финалния двубой в категория до 72 килограма, класически стил, когато Иво Илиев, представител на ЦСКА, не успя да приеме поражението си. В пристъп на ярост той изрита съдийската маса, с което предизвика истинска верижна реакция.

В отговор на агресивното му поведение, съдийката Елина Васева – бивша национална състезателка и носителка на бронз от европейското първенство в Баку през 2010 г. – не се сдържа и му нанесе удар с юмрук в лицето.

Ситуацията бързо ескалира, когато майката на Илиев се хвърли в мелето, хващайки съдийката за косата.

За секунди залата се превърна в истинско бойно поле, а зрителите станаха свидетели на сцени, които нямат място в спорта.

След като страстите постепенно утихнаха и редът бе възстановен, организаторите взеха категорично решение – Иво Илиев бе дисквалифициран от състезанието.

Инцидентът предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и постави под въпрос поведението на спортисти и съдии на подобни форуми.