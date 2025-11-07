Новини
ЦСКА II и Миньор Перник откриват кръга във Втора лига - програма

7 Ноември, 2025 10:33

Двубоят в кв. Драгалевци е от 14:30 часа

ЦСКА II и Миньор Перник откриват кръга във Втора лига - програма - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров

Втора лига - 15 кръг:

7 ноември - петък, 14:30
ЦСКА II - Миньор Перник

8 ноември - събота, 14:30
Локомотив Горна Оряховица - Лудогорец II
Беласица Петрич - Севлиево
Пирин Благоевград - Спортист Своге
Черноморец Бургас - Марек Дупница
Хебър Пазарджик - Етър Велико Търново

9 ноември - неделя, 14:30
Вихрен Сандански - Янтра Габрово

10 ноември - понеделник, 17:30
Дунав Русе - Фратрия

Спартак Плевен - почива


  • 1 Левски 1914

    1 0 Отговор
    То няма цска, те цска ||.

    10:35 07.11.2025

