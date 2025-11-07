ЦСКА II и Миньор Перник откриват кръга във Втора лига - програма

Втора лига - 15 кръг:
7 ноември - петък, 14:30
ЦСКА II - Миньор Перник
8 ноември - събота, 14:30
Локомотив Горна Оряховица - Лудогорец II
Беласица Петрич - Севлиево
Пирин Благоевград - Спортист Своге
Черноморец Бургас - Марек Дупница
Хебър Пазарджик - Етър Велико Търново
9 ноември - неделя, 14:30
Вихрен Сандански - Янтра Габрово
10 ноември - понеделник, 17:30
Дунав Русе - Фратрия
Спартак Плевен - почива
