Близо 22 000 души гледат тренировка на Барса

7 Ноември, 2025 18:29 458 1

Събитието беше отразено от 180 акредитирани журналисти във временната прес ложа, разположена точно зад Почетната ложа

Близо 22 000 души гледат тренировка на Барса - 1
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона се завърна в своя дом на “Спотифай Камп Ноу”, който от дълго време насам е в процес на реновация. Днес по обяд, след точно 894 дни, отборът на Ханзи Флик проведе открита тренировка на стадиона пред окуражителните скандирания на 21 795 запалянковци, които си купиха билети за това. Събитието беше отразено от 180 акредитирани журналисти във временната прес ложа, разположена точно зад Почетната ложа.

Беше по-скоро емоционален, отколкото страстен ден, без обичайния шум от мача, но много специален за присъстващите и феновете.

Въпреки странното усещане да си на "Камп Ноу" с кранове и повечето трибуни все още празни, играчите добиха представа какъв ще бъде този стадион, ако страничната трибуна е пълна в началото, а целият първи и втори етаж се запълни след секунда.

Очаква се скоро шампионите да могат да играят и официалните си двубои там. Това би трябвало вече да стане реалност или на 22 ноември в домакинството срещу Атлетик Билбао, или седмица по-късно (29 ноември) в това срещу Алавес, което съвпада със 126-ата годишнина на клуба.


  • 1 Специалиста

    1 0 Отговор
    Оле майко, пълно с балъци по света. Тези не работят ли бе?

    18:36 07.11.2025

