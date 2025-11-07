Спартак Варна ще търси завръщане на победния път в домакинството на Септември София

Спартак Варна приема Септември София в откриващия мач от 15-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Спартак" във Варна започва в 15:00 ч. и ще бъде ръководен от Георги Кабаков. Срещата ще се предава на живо по Диема спорт.

Спартак Варна спря серията си без загуба в предходния кръг, когато отстъпи в регионалното дерби на Добруджа с 0:2. Въпреки това "соколите" се намират на добра позиция в класирането - девета с 16 точки. Лозев, Будинов и Магджински продължават да са извън сметките заради контузии. През седмицата варненци получиха забрана за картотекиране на нови футболисти от ФИФА заради неизплатени задължения към бивши футболисти на клуба, заради които Спартак е осъден. Положителна новина е, че продължава кампанията "Аз съм Спартак", набираща средства за спасяването на "синьо-белите".

Септември е в серия от две поредни загуби и продължава да е на незавидното предпоследно 15-о място с 11 точки. Все още няма яснота дали представеният като нов старши треньор Славко Матич ще направи повторния си дебют начело на септемврийци, тъй като трябва да му бъде издадена работна виза. Ако сръбският специалист все още не е уреден документално, то на скамейката отново ще застане Младен Стоев. Септември вече изненада един традиционно силен домакин през сезона дотук, печелейки визитата си на Арда с 1:0. Под въпрос до последно ще са Себастиан Уейд и Стоян Стоичков.

Последният мач между двата тима се игра през месец март тази година, когато отново във Варна Спартак надделя над Септември с 4:2. Виктор Митев, Ромееш Ивей, Бернардо Коуто и Шанде вкараха за "соколите", докато точни за гостите бяха Галин Иванов и Борислав Рупанов.

Пропуски за срещата се продават на касите на стадион "Спартак", както и в мрежата на Ивентим. Цените са следните:

Стандартен билет - 15 лева

Трибуна Соколъ - 15 лева

Трибуна Гости - 15 лева

ВИП - 30 лева