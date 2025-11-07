Новини
Ботев Пловдив посреща Добруджа Добрич днес

7 Ноември, 2025 12:47 508 0

Мачът е от 17:30 часа на стадион „Христо Ботев“

Ботев Пловдив посреща Добруджа Добрич днес - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив посреща Добруджа Добрич в двубой от 15-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион „Христо Ботев“ започва в 17:30 часа и ще бъде излъчвана пряко по Диема спорт.

„Канарчетата“ посрещат мача дни след напрегнатото градско дерби срещу Локомотив Пловдив, прекратено след инцидента с вратаря Даниел Наумов. Решението на спортно-техническите органи донесе служебна победа с 4:0 за Ботев, но тимът на Иван Цветанов продължава да преследва първа шампионатна победа у дома през този сезон.

Към момента пловдивчани са на 11-о място с 14 точки и без победа в седем поредни домакинства – два равни и пет загуби. За днешния мач няма да бъде на разположение наказаният Енок Куатенг, а вероятно няма да играе и Даниел Наумов.

Гостите от Добруджа успяха да спрат серията си от поражения с важна победа у дома срещу Спартак Варна. Въпреки успеха, тимът на Атанас Атанасов остава на последната позиция с 10 точки, изоставайки само с една от Септември.

За двубоя в Пловдив аут е наказаният Андриан Димитров.

Билетите за двубоя се продават онлайн. Цените са от 12 до 99 лева в зависимост от секторите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
