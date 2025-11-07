Билал Бари: Левски трябва да покаже силата на семейството срещу ЦСКА

Бившият нападател на Левски Билал Бари даде интервю пред Gong.bg преди дербито срещу ЦСКА. Мароканецът пази отлични спомени от мачовете с "червените", след като спечели Sesame Купа на България след победа във финала с 1:0 над големия съперник.

"Мисля и се надявам, че Левски ще победи. През този сезон Левски на 100% може да стане шампион. В отбора имат капацитет да го направят и се надявам в края на сезона да зарадват феновете с още един трофей", започна Бари пред Gong.bg.

"Винаги е специално да победиш в дербито. Всеки трябва да го изпита поне веднъж и затова вярвам, че играчите ще се борят като луди, за да го сторят. Невероятно е да направиш феновете щастливи и да получиш още повече любов от тях", сподели още нападателят.

Той се върна и към мачовете срещу ЦСКА под ръководството на Станимир Стоилов, когато "червените" рядко стигаха дори до голови възможности. "Тогава контролирахме дербито на 100%, защото играехме като отбор. Имахме си пълно доверие. Бяхме като едно семейство и тогава знаехме, че никой не може да ни победи. Това е и моят съвет към отбора - да им покажат силата на семейството на терена".

Мароканецът разкри и кой мач срещу ЦСКА никога няма да забрави. "Със сигурност няма да забравя финала за Купата на България. Тогава бяхме 10 пъти по-добри от ЦСКА. Усещането беше невероятно. Всичко преди, по време на и след мача беше уникално. Феновете бяха уникални, атмосферата също".

"Продължавам да поддържам връзка с някои от футболистите на Левски. Говоря си с Акрам Бурас, Мазир Сула и Марин Петков. Опитвам се да ги съветвам, когато ми пишат. Също така и Мустафа Сангаре. Той направи всичко по силите си, за да се подобри и сега се представя на добро ниво. Много се радвам за него, защото не е лесно да си централния нападател на Левски. Знам го от собствен опит - работих много, за да оправдая доверието, което получих. Говоря си с Марин почти всеки ден, защото го чувствам като мой по-малък брат, също както и Акрам", призна Билал Бари.

"Феновете на Левски знаят, че ги обичам и че без тях футболистите сме нищо. Сега и аз съм пред телевизора и подкрепям отбора. Без феновете футболистите са нищо и знам, че подкрепата и в този мач ще получат уникална подкрепа. Благодаря на привържениците за всичко. Аз оставам "синьо" сърце завинаги. Само Левски!", заяви бившият футболист на "сините".

"Прогнозата ми за мача? Ще победим с 3:1. Головете ще са на Сангаре, Марин и Бала", каза още Билал Бари.