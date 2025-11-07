Септември победи Спартак във Варна

Септември (София) победи с 4:1 като гост Спартак (Варна) в двубой от 15-ия кръг на efbet Лига. Столичани надиграха своя опонент и заслужено стигнаха до успеха, прекъсвайки серията си от две поредни загуби. В края на първата част Септември вкара два бързи гола, дело на Виктор Очаи (39’) и Николас Фонтейн (45+4’). В началото на второто полувреме домакините заиграха по-активно и върнаха едно попадение чрез Бернардо Коуто (61’), но след това Септември отново взе инициативата и оформи крайния резултат чрез Али Аруна (79’) и Николас Фонтейн (91’).

С тази победа септемврийци събират в актива си 14 пункта и се изкачват до 13-ото място. Това е и най-убедителната победа за отбора от старта на сезона, тъй като досега не са вкарвали четири гола в един мач. Спартак от своя страна е в серия от две поредни загуби и се смъква до деветата позиция с 16 точки.

Първият удар към някоя от двете страни дойде във втората минута. Тогава след центриране от пряк свободен удар Георг Стояновски отигра с глава, но топката излезе в аут.

В следващите минути Септември беше една идея по-активен и организира няколко атаки, които обаче не затрудниха Ковальов. Иначе нито един от двата тима не успяваше да окаже по-сериозен натиск и по-дълго владеене на топката, което логично водеше и до липса на опасни ситуации.

Към средата на полувреме домакините заиграха добре на контраатака, а Шанде опита 3-4 удара, но всеки път срещаше тялото на противников състезател. В 37-ата минута Петрашило стреля мощно от фаул, но кълбото прелетя над гредата. Секунди по-късно бранителят на “соколите” спаси сигурен гол, след като Галин Иванов остана сам срещу Ковальов, но точно преди да нанесе удар Петрешило му изби топката от краката.

След изпълнението на последвалия ъглов удар стана разбъркване във вратарското поле на “соколите”, а Виктор Очаи се оказа най-съобразителен и вкара попадение. ВАР преглеждаше ситуацията около 4-5 минути за игра с ръка на Галин Иванов, но в крайна сметка голът бе зачетен и гостите откриха.

В продължението на първата част падна и втори гол. Робин Шутен отправи меко центриране и намери Галин Иванов, който беше оставен напълно сам около границата на вратарското поле. Опитният футболист пое, но се размина с топката и не успя да нанесе удар от чиста позиция. Иванов обаче веднага реагира и подаде надясно към Фонтейн, който на празна врата вкара за 0:2.

Домакините започнаха доста по-активно втората част и определено натиснаха своя съперник. Това даде резултат и в 61-ата минута Спартак върна едно попадение с първия си точен удар в мача.

Дамян Йорданов се завъртя добре и финтира противников състезател, а след това последва подаване надясно към Даниел Иванов. Крилото отправи хубаво центриране към далечната греда, където Бернардо Коуто засече с глава и вкара топката във вратата на Владимир Иванов - 1:2.

След попадението Септември отново се върна в мача и стана една идея по-активен. Виктор Очаи опита късмета си от дистанция, но неточно в 70-ата минута. 120 секунди по-късно Коуто отправи добър шут, но Владимир Иванов спаси.

В 78-ата минута Даниел Халачев се озова на чиста позиция сам срещу вратаря, но ударът му се оказа прекалено слаб. В ответната атака обаче Септември сложи точка на спора. Фонтейн пусна прекрасно извеждащо подаване наляво към Али Арума. Нападателят прокара топката между краката на Ковальов и реализира трето попадение за своя тим - 1:3.

В 87-ата минута Халачев пое в близост до вратарското поле и с мощен шут от близка дистанция можеше да вкара втори гол за Спартак. Топката обаче се отклони първо във вратаря, а след това в бранител на Септември.

В края на мача домакините сякаш се бяха предали и допуснаха четвърти гол в своята врата. Клери Сербер получи в близост до аутлинията, но през двама защитници на “соколите” подаде към центъра на наказателното поле на Николас Фонтейн. Крилото с хубав удар разпечата още един път вратата на Ковальов и оформи крайния резултат.

СПАРТАК 1:4 СЕПТЕМВРИ

0:1 Виктор Очаи (39)

0:2 Николас Фонтейн (45+4)

1:2 Бернардо Коуто (61)

1:3 Али Аруна (79)

1:4 Николас Фонтейн (91')

Стартови състави:

Спартак: 23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 11. Александър Георгиев, 17. Цветослав Маринов, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов, 50. Илкер Будинов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски;

Септември: 12. Владимир Иванов, 33. Галин Иванов, 23. Робин Шутен, 4. Мартин Христов, 26. Валентин Озонвафор, 14. Симеон Василев, 6. Виктор Очаи, 5. Йоан Бауренски, 7. Мойсес Парра, 17. Николас Фонтейн, 9. Бертранд Фурие.