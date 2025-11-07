Фенове на ЦСКА надъхаха отбора а дербито, Кюстендилеца държа реч

Солидна група фенове на ЦСКА подкрепи тима на Христо Янев преди утрешното дерби срещу Левски. Привържениците на „армейците“ надъхаха с песни и скандирания футболистите в началото на днешната тренировка на клубната база в Панчарево и демонстрираха твърдата си вяра, че тимът ще ги зарадва с добра игра и положителен резултат във важния мач.

Реч пред футболистите на ЦСКА изнесе тарторът на Сектор "Г" Иван Велчев - Кюстендилеца: „ЦСКА, като клуб, е силен, когато е обединен, когато сме заедно като един юмрук. Искам да дадете всичко от себе си, да се биете за тази емблема, която носите на гърдите, защото тази емблема за над е свещена“

Двубоят е от 15:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. ЦСКА е символичен гост в дербито, а „червените“ фенове ще заемат местата в сектори Г и В.

От 10:00 ч. в утрешния ден ще работят две билетни каси за „армейските“ привърженици: в официалния фен магазин пред ст. „Българска армия“, както и в мобилния, който ще е разположен пред централния паркинг на „Армията“.

Билети за сектори Г и В могат да бъдат закупени и онлайн ТУК, както и в цялата партньорска мрежа на Eventim (OMV, Технополис, Български пощи, Офис 1, книжарници Ориндж и др.).