Левски слага специален символ на екипите за дербито с ЦСКА

Левски слага специален символ на екипите за дербито с ЦСКА

7 Ноември, 2025 20:59 671 1

Надяваме се нашето участие в инициативата да помогне повече мъже да обърнат внимание на здравето си

Левски слага специален символ на екипите за дербито с ЦСКА - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В навечерието на най-чакания мач в България, ПФК Левски застава зад инициатива, която е много по-голяма от футбола, съобщиха от "Герена" преди дербито с ЦСКА (утре от 15:00 часа на "Васил Левски").

"За поредна година ние, като социално отговорен клуб, подкрепяме инициативата "Мовембър". Месец ноември е посветен на мъжкото здраве и превенцията на тежки заболявания като рак на простата и рак на тестисите.

Ще изразим своята принадлежност към това движение, като поставим символа на "Мовембър" - мъжките мустаци на единия ръкав на официалния екип и ще играем с тях по време на мача с "ЦСКА-София".

Надяваме се нашето участие в инициативата да помогне повече мъже да обърнат внимание на здравето си. Защото то е най-важното в живота", добавиха "сините".стигна в София“, съобщиха от Ботев Враца на своята страница в социалните мрежи.


  • 1 Ще си тестват простата на стадиона

    2 0 Отговор
    Докъде стигнахме?! Министъра на хълтурата поне го прави на закрити врати!?

    21:09 07.11.2025

