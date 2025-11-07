Ботев (Пловдив) записа първи домакински успех през сезона. "Канарчетата" победиха с 2:1 тима на Добруджа в мач от 15-ия кръг на efbet Лига. Ивайло Михайлов (30) беше точен за гостите, а Димитър Митков (62, 74) изравни, след което направи пълен обрата за тима си.

Преди началото на мача Никола Илиев беше награден от легендата на Ботев Атанас Пашев по случай 50 изиграни срещи с екипа на "жълто-черните".

В 4-ата минута Андрей Йорданов комбинира с Никола Илиев, а след това топката се озова в Самуел Калу, който шутира с десния крак, но над вратата на Галин Григоров. Добруджа отговори в 11-ата минута. Опасен удар на Антон Иванов премина покрай гредата.

Размяната на атаки към двете врати продължи. Добруджа застраши вратата на Ботев с шут на Антон Иванов, който мина много близо до гредата, а в 15-ата минута Око-Флекс стреля над вратата на гостите.

В 30-ата минута Добруджа поведе. Око-Флекс позволи да бъде надскочен от Матеус Леони, чийто удар беше спасен от Християн Славков, но при добавката от близка дистанция Ивайло Михайлов просто нямаше как да сбърка.

В 41-рвата минута капитанът на гостите Димитър Пиргов изрита топката в предни позици, къдто намери Томаш Силва. Ивайло Видев се размина с топката и позволи на Силва да влезе в наказателното поле и да стреля между двама защитници към далечния ъгъл. Топката премина покрай вратата.

В добавеното време на първата част носът на Андрей Йорданов беше разбит след съприкосновение с Антон Иванов, чийто лакът попадна право в лицето на защитника на Ботев. Въпреки че кръвта по лицето на Йорданов беше видима, бранителят беше този, който получи жълт картон от главния съдия заради реакцията си, че фаул не бе отсъден.

В 47-ата минута Тодор Неделев центрира от фаул, гостите успяха да изчистят, но топката попадна пред Емануел Оджо. Шутът на халфа попадна право във вратаря на Добруджа.

В 62-ата минута Димитър Митков изравни за Ботев секунди след появата си в игра. Армстронг Око-Флекс получи хубав пас отляво и подаде към Андрей Йорданов, който центрира по земя, успоредно на голлинията. На първа греда Франклин Маскоте не успя да отиграе топката, нито пък Димитър Пиргов успя да изчисти. Така топката попадна на крака на Митков, който опъна мрежата от близка дистанция.

В 65-ата минута гостите останаха с човек по-малко на терена след втори жълт и респективно червен картон за Матео Ловрик. Той трябваше да напусне терена за смяна, но се отправи твърде бавно към тъча. Главният съдия Станимир Тренчев разчете това като бавене на играта и изгони Ловрик с червен картон.

В 74-ата минута Ботев стигна до пълен обрат чрез Димитър Митков. Николай Минков комбинира със Самуел Калу, който задържа добре между трима играчи на Добруджа отдясно в пеналтерията и пусна успороден на голлинията пас към далечната греда. Там Джонатан Уртадо се подхлъзна, а Митков бе зад гърба му и вкара един от най-лесните си голове.

В 86-ата минута Добруджа можеше да изравни. Венци Керчев скочи над всички след центриране от корнер, но Славков се намеси блестящо.

В добавеното време Добруджа натисна с човек по-малко, но намеса на Славков при силен удар в долния ляв ъгъл сложи точка на спора.