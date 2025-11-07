Над две хиляди полицаи и дронове на Левски - ЦСКА

Столичната дирекция на вътрешните работи и Министерството на вътрешните работи увериха, че ще бъдат взети всички необходими мерки за поддържане на обществения ред и безопасността на движението в София на 8 ноември, когато предстои дербито между Левски и ЦСКА.

По думите на началника на сектор „Масови мероприятия“ главен инспектор Иван Георгиев, за охраната на срещата са ангажирани близо 2000 служители на реда. В операцията ще участват полицаи от столичната дирекция, областните управления, както и екипи на Главна дирекция „Жандармерия, специализирани операции и борба с тероризма“.

„Полицейското присъствие в утрешния ден ще бъде още от крайните квартали на София от сутринта. В централната градска част и около стадиона ще бъде по-засилено и по-видимо. Около обяд спортното съоръжение ще се обособи с полицейска лента и парапети. Феновете ще бъдат пропускани през контролно-пропускателни пунктове срещу билет и лична карта, допълни Георгиев. Няма да бъдат допускани фенове, които имат наложени забрани за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина, ще се използват всички камери за видеонаблюдение за установяване на нарушители. Възможно е също временно да има спиране на движението в централната част на града“, каза Георгиев на брифинг във връзка с обезпечаването на сигурността за мача, който е от 15:00 часа на 8 ноември.

„В деня на мача има заявено шествие в 12:30 часа, за което е направена организация при нас, други събития до момента няма“, добави Георгиев.

По отношение на новия Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия, който беше приет в Парламента на първо четене вчера, Георгиев заяви, че в него са предложени добри практики, но трябва да се поработи върху критериите:

„Определено, когато има по-тежки санкции и се налагат по-тежки мерки на правонарушителите, това води до по-лесно за нас опазване на обществения ред, каза той. Адмирирам по-тежки санкции към нарушителите на обществения ред“.

„Сега дроновете ще бъдат използвани по-целесъобразно, така че да се установяват нарушители на противообществени прояви, това ще улесни нашата работа. Основно те са на колегите от Главна дирекция “Жандармерия”, специализирани операции и борба с тероризма“, увери инспектор Георгиев.