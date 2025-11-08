Олимпиакос с Везенков надделя над Партизан в Пирея

Олимпиакос, воден от българската звезда Александър Везенков, се наложи над Партизан с резултат 80:71 в деветия кръг на Евролигата. Двубоят се игра в зала „Мира и Дружба“ в Пирея, където домакините демонстрираха характер и стабилност през цялата среща, като не позволиха на сръбския тим да обърне развоя на мача.

Томас Уолкъп се отличи като най-резултатен за Олимпиакос, записвайки 15 точки, 5 борби и 4 асистенции за малко под 24 минути на паркета.

Александър Везенков също остави ярка следа с 14 точки, 4 овладени топки и 2 асистенции за над половин час игра.

Въпреки усилията на Дуейн Вашингтон, който реализира 20 точки, 2 борби и 3 асистенции за Партизан, гостите не успяха да се противопоставят на организираната игра на гърците.

Сърбите останаха на 18-о място във временното класиране с актив от 3 победи и 6 загуби. След този успех Олимпиакос се изкачи на четвърта позиция в Евролигата, като вече има 6 победи и само 3 поражения.