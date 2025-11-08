Новини
Спорт »
Бг футбол »
Бойко Величков: Не бих нарекъл победата "грозна"

8 Ноември, 2025 19:34 560 1

  • бойко величков-
  • цска-
  • левски

ЦСКА победи Левски

Бойко Величков: Не бих нарекъл победата "грозна" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков се надява победата срещу Левски с 1:0 да донесе допълнително самочувствие на играчите в отбора.

"Победа в дербито винаги е важен момент, независимо от моментната ситуация. Продължи серията ни от добри резултати.

Имаме цялото уважение към временния водач Левски, дълго време не познаваха поражението. Поздравления за Христо Янев, който намери правилната тактика да неутрализира силните страни на съперника.

Имахме нужда от тази победа заради самочувствието, но това е само малка стъпка. Имаме още работа и имаме много да наваксваме. Лошото ни класиране е факт, но не бива да пренебрегваме и добрата серия, в която се намираме.

Не бих нарекъл тази победа грозна. Победа в дербито винаги е трудна и това е сладкото.

Имаше типичен червен картон за Георги Костадинов при мелето, има тенденция срещу нас", коментира Бойко Величков, цитиран от БТА.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милен

    0 0 Отговор
    Няма грозна победа. Просто мача беше тегаво за гледане, ЦСКА се бяха затворили а Левски нямаха идея как да създадат голово положение, като добавим и почти пълната липса на футбол второто полувреме, картинката става критична.

    19:46 08.11.2025

