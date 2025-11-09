Новини
Спорт »
Тенис »
Новак Джокович слага точка на сезона си заради травма, Музети влиза на Финалите в Торино

Новак Джокович слага точка на сезона си заради травма, Музети влиза на Финалите в Торино

9 Ноември, 2025 09:11 708 1

  • новак джокович-
  • atp финали торино-
  • лоренцо музети-
  • контузия-
  • тенис новини-
  • феликс оже-алиасим-
  • групи atp finals

Сърбинът е с контузия в рамото

Новак Джокович слага точка на сезона си заради травма, Музети влиза на Финалите в Торино - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новак Джокович няма да участва във Финалите на ATP в Торино, които стартират днес следобед. Причината за отсъствието на сръбската легенда е контузия в рамото, която го принуди да прекрати сезона си по-рано от планираното.

Джокович, който по-рано днес триумфира на турнира ATP 250 в Атина, побеждавайки Лоренцо Музети, обяви решението си непосредствено след финала. Италианецът Музети, който бе негов съперник, сподели на пресконференцията, че Новак лично му е съобщил за отказа си от участие в престижната надпревара между осемте най-добри тенисисти на сезона.

Този неочакван обрат отвори вратата за Музети, който ще заеме мястото на Джокович в Торино. Италианецът се нуждаеше от победа, за да се класира, но сега получава златен шанс да се изяви на голямата сцена. Освен него, квота за Финалите получава и канадският талант Феликс Оже-Алиасим.

Групите за турнира вече са ясни: в група "Джими Конърс" ще се изправят Карлос Алкарас, Алекс де Минор, Тейлър Фриц и Лоренцо Музети, докато в група "Бьорн Борг" ще мерят сили Яник Синер, Бен Шелтън, Александър Зверев и Феликс Оже-Алиасим.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня

    1 0 Отговор
    След вчерашната му победа го очаквах...вероятно съм ви го написал за да знаете и вие.имаше две вероятности.или джокович да загуби за да се клесират двамата или да спечели и да се откаже.Музети е единственият ,който е Приятен и е в сърцето на Господ Джокович!Чакам аустрелиън опен ако ъм жив Джокович ще ми донесе нови пари .......събирам за погребението .....вече станаха невероятни и тези разноски...Апропо.......за 4 месеца преди да спрем дейност... поради 7годишна загубена битка с рака сме загубили 2445лв към държавата...да знаете ,че и частника губи.........И хиляда по толкова да бяхме загубили ,но синът ни да бе жив.

    09:36 09.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ