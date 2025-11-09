Новак Джокович слага точка на сезона си заради травма, Музети влиза на Финалите в Торино

Новак Джокович няма да участва във Финалите на ATP в Торино, които стартират днес следобед. Причината за отсъствието на сръбската легенда е контузия в рамото, която го принуди да прекрати сезона си по-рано от планираното.

Джокович, който по-рано днес триумфира на турнира ATP 250 в Атина, побеждавайки Лоренцо Музети, обяви решението си непосредствено след финала. Италианецът Музети, който бе негов съперник, сподели на пресконференцията, че Новак лично му е съобщил за отказа си от участие в престижната надпревара между осемте най-добри тенисисти на сезона.

Този неочакван обрат отвори вратата за Музети, който ще заеме мястото на Джокович в Торино. Италианецът се нуждаеше от победа, за да се класира, но сега получава златен шанс да се изяви на голямата сцена. Освен него, квота за Финалите получава и канадският талант Феликс Оже-Алиасим.

Групите за турнира вече са ясни: в група "Джими Конърс" ще се изправят Карлос Алкарас, Алекс де Минор, Тейлър Фриц и Лоренцо Музети, докато в група "Бьорн Борг" ще мерят сили Яник Синер, Бен Шелтън, Александър Зверев и Феликс Оже-Алиасим.