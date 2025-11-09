Две точки не стигнаха на Пьотр Нестеров да се класира на финала в Манама

Пьотр Нестеров остана на две точки от участие във финала на турнир за мъже от календара на ITF в Бахрейн. Националът ни за Купа „Дейвис" отстъпи след два часа и 38 минути игра на германеца Нино Ереншнайдер – 2:6, 6:2, 6:7(3).

Пьотр спечели само един от първите шест гейма и първият сет бързо стана безнадежден, но във втория нещата се развиха по огледален начин в негова полза.

В решителната част Нестеров поведе с 3:0, бе настигнат при 3:3, а при 6:5, 30:30 и сервис на съперника бе на две точки от победата. Ерешнайдар обаче спечели шест поредни точки, с което спаси подаването си и предреши тайбрека в своя полза.



Следващата седмица Пьотр отново ще играе в Манама, този път на турнир от категория М25.