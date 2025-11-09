Карлос Алкарас стартира с победа Финалите на ATP в Торино

Карлос Алкарас демонстрира впечатляваща форма в първия си мач от Финалите на АТР в Торино, като надделя над австралийския талант Алекс де Минор. На Централния корт в зала „Пала Алпитур“ Алкарас се наложи с категоричното 7:6(5), 6:2, като двубоят продължи едва час и 40 минути.

В откриващия сет двамата съперници си размениха по един пробив, а равностойната битка доведе до драматичен тайбрек. Там световният номер две показа хладнокръвие и стабилна психика, минимизирайки грешките и повеждайки в резултата.

Във втората част Алкарас буквално разцъфна на корта – испанецът реализира 65% от точките си на първи сервис и 40% на втори, като успя да пробие съперника цели три пъти. Де Минор отвърна с един пробив, но това не бе достатъчно, за да спре устрема на Алкарас към победата.

В група „Джими Конърс“ освен Алкарас и Де Минор са още американецът Тейлър Фриц и италианският любимец Лоренцо Музети.