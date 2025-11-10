Новини
Гуардиола: Благодаря на играчите и щаба за невероятния подарък

10 Ноември, 2025 07:59 805 2

Беше специална вечер с децата ми тук

Гуардиола: Благодаря на играчите и щаба за невероятния подарък - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола не скри радостта си след успеха с 3:0 над Ливърпул. Триумфът беше подобаващ празник за Гуардиола в неговия 1000-ен мач като мениджър – крайъгълен камък, който той отбеляза с благодарност. Той благодари на играчите си, че са му направили подобен подарък за юбилея.

"Благодаря на играчите и щаба, че ми направиха невероятен подарък срещу най-важния съперник, с когото сме се изправяли през моето време тук. Беше хубаво да играем срещу тях и да видя Върджил [ван Дайк], [Анди] Робъртсън, Мо Салах след всички битки, които сме водили. Беше специална вечер с децата ми тук."

Жереми Доку беше изключителен за Сити, спечелвайки ранна дузпа, която Халанд пропусна, преди да отбележи зрелищен гол през второто полувреме. Гуардиола похвали представянето на белгийското крило, като особено отбеляза скорошното силно представяне на десния бек на Ливърпул Конър Брадли срещу Винисиус Жуниор от Реал Мадрид.

"Той [Доку] изисква от себе си да бъде по-добър, слуша и притежава специални качества с дрибъла си", каза Гуардиола.

Манчестър Сити отива в международната пауза само на четири точки зад лидера в лигата Арсенал.

„Мисля, че Ливърпул и ние си казахме „о, уау, Арсенал най-накрая изпусна точки и допусна два гола. Но в крайна сметка трябва да го направим и аз казах на играчите: „Не го правете, защото вчера Арсенал не спечели. Направете го, защото вярваме в себе си, че можем да играем срещу шампионите на Англия и да им покажем, че сме готови да бъдем там с тях този сезон. Днес го доказахме. Направихме го", добави той.


  • 1 МърсиСайд

    0 0 Отговор
    и на Арне !

    08:11 10.11.2025

  • 2 в кратце

    0 0 Отговор
    Хосеп,а не Жозеп.

    08:11 10.11.2025

