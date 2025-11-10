Грозен инцидент: Масов бой след мач в Сърбия

Грозен инцидент беляза 17-ия кръг на сръбската Първа лига. След края на мача от второто ниво на местния футбол между Динамо Юг и Вършац, двата тима си спретнаха масов бой, който ескалира и извън терена.
На видео, разпространено в социалните мрежи, което впоследствие бе свалено, се видя, как едно от служебните лица получава удар с юмрук в лицето и пада на земята.
Според информациите, ръкопашният бой е продължил и в съблекалните на стадиона.
След инцидента няколко лица са потърсили медицинска помощ в местния здравен център във Вране. Съобщава се още, че един от пострадалите е физиотерапевтката на на гостите Йелена Ранков.
В основа на скандала са спорните отсъждания на рефера през първата част, пишат в Сърбия. В 28-ата минута гостите получиха право да изпълнят дузпа, което нажежи страстите по трибуните, а в края на срещата се стигна и до неприятните ексцесии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кглцл
14:15 10.11.2025
2 Велик
14:21 10.11.2025
3 Едно не ми е ясно
14:28 10.11.2025
4 Mими Кучева🐕🦺
14:35 10.11.2025