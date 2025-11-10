Новини
Грозен инцидент: Масов бой след мач в Сърбия

Грозен инцидент: Масов бой след мач в Сърбия

10 Ноември, 2025 14:12

На видео, разпространено в социалните мрежи се вижда, как едно от служебните лица получава удар с юмрук в лицето и пада на земята

Грозен инцидент: Масов бой след мач в Сърбия - 1
Павел Ковачев

Грозен инцидент беляза 17-ия кръг на сръбската Първа лига. След края на мача от второто ниво на местния футбол между Динамо Юг и Вършац, двата тима си спретнаха масов бой, който ескалира и извън терена.

На видео, разпространено в социалните мрежи, което впоследствие бе свалено, се видя, как едно от служебните лица получава удар с юмрук в лицето и пада на земята.

Според информациите, ръкопашният бой е продължил и в съблекалните на стадиона.

След инцидента няколко лица са потърсили медицинска помощ в местния здравен център във Вране. Съобщава се още, че един от пострадалите е физиотерапевтката на на гостите Йелена Ранков.

В основа на скандала са спорните отсъждания на рефера през първата част, пишат в Сърбия. В 28-ата минута гостите получиха право да изпълнят дузпа, което нажежи страстите по трибуните, а в края на срещата се стигна и до неприятните ексцесии.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кглцл

    2 0 Отговор
    Като няма с кого, сърбите се бият помежду си!

    14:15 10.11.2025

  • 2 Велик

    0 0 Отговор
    Американска пропаганда.

    14:21 10.11.2025

  • 3 Едно не ми е ясно

    1 0 Отговор
    Защо не бият съдията

    14:28 10.11.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Физиотерапевтката само са я били ,или саяиибали?💋👩🥳🤣🖕

    14:35 10.11.2025

