Асансьор едва не смачка гърдите на Дилета Леота (ВИДЕО)

10 Ноември, 2025 13:47

В крайна сметка ситуацията завърши с усмивка от Дилета Леота

Асансьор едва не смачка гърдите на Дилета Леота (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев

Красивата спортна репортерка - Дилета Леота, се убеди, че големите гърди понякога могат да причинят неудобства.

Леота позираше на вратата на асансьор, която внезапно започна да се затваря. В този момент големите ѝ гърди за малко да бъдат притиснати. Дилета използва лактите си да спре вратата, за да не се стигне до сериозен инцидент.

В крайна сметка ситуацията завърши с усмивка от Дилета Леота.


  • 1 Ице

    6 1 Отговор
    Дано наш Гришко да и ги смачка!

    13:50 10.11.2025

  • 2 Курти

    9 1 Отговор
    Местя го в левия крачол…

    13:51 10.11.2025

  • 3 Ай, ай

    11 1 Отговор
    Като извади силикона, ще минава без да се заклещва.

    13:52 10.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 1 Отговор
    Когато вместо УМ си наливаш СИЛИКОН-
    това е резултата❗

    13:52 10.11.2025

  • 5 Трол

    3 1 Отговор
    И асансьорите са хора.

    13:56 10.11.2025

  • 6 Каква

    9 1 Отговор
    значима новина

    13:58 10.11.2025

  • 7 Гост

    8 1 Отговор
    Хм. Опасно е когато са толкова дълги. Трябва по грижливо да ги скатава в сутьона.

    14:04 10.11.2025

  • 8 ТИГО

    7 1 Отговор
    Това е безпристрастна журналистика точен преразказ по картинка ! Хвала на Такъви ! Но трябва да го озвучите за незрящите !

    14:04 10.11.2025

  • 9 Абе

    3 1 Отговор
    Може и да не ги е смачкал, но ги е свлякъл.

    14:08 10.11.2025

  • 10 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Имаме си тука една нимфоманка която се включва след 00;00 часа ,и един чи@@@@@@ които ,е крайнонврем да почнат да е кле@@@@ и да ме ни занимават с глупости

    14:08 10.11.2025

  • 11 Киро

    8 1 Отговор
    И аз така имах проблеми с асансьора, щото ми е голям питона..

    14:08 10.11.2025

  • 12 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Колко мляко пуска ,за да раберем как е с млеконадоя ?

    К рава рекордьорка ли е?

    14:23 10.11.2025

  • 13 Правоверен православен

    1 1 Отговор
    Хубави цомби !!!

    14:25 10.11.2025

  • 14 Опааа

    3 1 Отговор
    Ковачееееев! Мисирко долна! Пишеш глупости!

    14:26 10.11.2025

  • 15 ТИГО

    2 1 Отговор
    Има и снимки по без нищо, е не е уникална не и е напреко !Снимала се е изодзадзе !

    14:32 10.11.2025

