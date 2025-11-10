Двама бранители няма да играят за България

Антон Недялков и Петко Христов отпадат от състава на националния отбор на България за последните два мача от световните квалификации за Мондиал 2026 – срещу Турция (15 ноември) и Грузия (18 ноември).
Христов няма да може да вземе участие поради контузия. Недялков също отпада от разширения състав поради физическо претоварване в резултат на сгъстения игрови цикъл на клубния му отбор Лудогорец в последните седмици.
На тяхно място селекционерът на България Александър Димитров повика защитника на датския Вейле Стефан Велков.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Специалиста
12:39 10.11.2025
2 само да попитам
12:41 10.11.2025
3 Фхуил
12:42 10.11.2025
4 Който и да играе
12:47 10.11.2025
5 Ццц
13:04 10.11.2025