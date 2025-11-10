Новини
Двама бранители няма да играят за България

Двама бранители няма да играят за България

10 Ноември, 2025 12:29

На тяхно място селекционерът на България Александър Димитров повика защитника на датския Вейле Стефан Велков

Двама бранители няма да играят за България - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Антон Недялков и Петко Христов отпадат от състава на националния отбор на България за последните два мача от световните квалификации за Мондиал 2026 – срещу Турция (15 ноември) и Грузия (18 ноември).

Христов няма да може да вземе участие поради контузия. Недялков също отпада от разширения състав поради физическо претоварване в резултат на сгъстения игрови цикъл на клубния му отбор Лудогорец в последните седмици.

На тяхно място селекционерът на България Александър Димитров повика защитника на датския Вейле Стефан Велков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специалиста

    0 1 Отговор
    Длъжен съм пак да го напиша! Няма друг в тая държава който да разбира футбола повече от Супата! Такъв мениджър по тези земи се ражда веднъж на сто години! И вместо да го упрегнат да оправи целия футбол на Родината, да го качат на трона за който единствен той е достоен,, тези от БФС го лутат по отборчета и го държат далеч от централата! Ако Супата застане начело на БФС, след 5 години ще играем с големите като с равни! А победите над отборчета от 4-та урна като Фарьорски острови, Малта, Люксембург,Смакедония, Израел, ще са просто закономерност., КАЗАХ!

    12:39 10.11.2025

  • 2 само да попитам

    1 0 Отговор
    кой от двамата на снимката е петко и кой антон?

    12:41 10.11.2025

  • 3 Фхуил

    1 0 Отговор
    Дано момчетата ни се ориентират правилно и престанат да вкарват в нашата!

    12:42 10.11.2025

  • 4 Който и да играе

    1 0 Отговор
    Рвзултатът е ЯСЕН !!!

    12:47 10.11.2025

  • 5 Ццц

    0 0 Отговор
    Само да уточним, че играят от противниковия отбор. Нашите стоят на терена да свърши мача, за да разберат само с колко са паднали.

    13:04 10.11.2025

