Легенда: ЦСКА го чакат добри дни

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов коментира победата над Левски с 1:0. Той е на мнение, че мачът не е бил красив, но победата е над всичко.
„ЦСКА издебна момента. Левски започна много силно още от самото начало, но нямаше чисто голово положение. Не ми хареса как играят и двата отбора. Нямаше особено класни изпълнения. Нямаше много футболни аргументи, но за ЦСКА беше важно да победи“, коментира Никодимов пред „Мач Телеграф“.
„Очаквах много по-добра игра и от двата тима. ЦСКА е в такова състояние, че има нужда да печели точки. Постепенно нещата ще се подредят. Христо Янев е сериозен човек. Бил съм му треньор и съм запознат с неговите качества от много дълги години. Сигурен съм, че ще вдигне отбора. Ръководството дава мило и драго, за да се вдигне този тим и да отиде там, където трябва. Мисля, че ЦСКА го чакат добри дни“, каза още той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Даниел
Стилът е като на Ботев Враца за 0:0 ,а напред ,ако стане нещо!
Коментиран от #3, #4
14:00 10.11.2025
3 Факт
До коментар #2 от "Даниел":При това с милиони левове за селекция!
14:07 10.11.2025
4 Мунчо
До коментар #2 от "Даниел":Еми, то не само от Ботев Вр. са "копирали" тактиката, а и едно време Литекс като беше собственост на Гришата с всички тия средства, които имаха нямаха някакви страшни успехи(като изключим купуването на мачове🤣) и сега се пренесе духът на Литекс и със схемата на игра на Ботев заприличаха на.....турлю гювеч... 🤣🤣🤣
14:17 10.11.2025
5 Факт
14:47 10.11.2025