Легенда: ЦСКА го чакат добри дни

10 Ноември, 2025 13:23

ЦСКА издебна момента

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов коментира победата над Левски с 1:0. Той е на мнение, че мачът не е бил красив, но победата е над всичко.

„ЦСКА издебна момента. Левски започна много силно още от самото начало, но нямаше чисто голово положение. Не ми хареса как играят и двата отбора. Нямаше особено класни изпълнения. Нямаше много футболни аргументи, но за ЦСКА беше важно да победи“, коментира Никодимов пред „Мач Телеграф“.

„Очаквах много по-добра игра и от двата тима. ЦСКА е в такова състояние, че има нужда да печели точки. Постепенно нещата ще се подредят. Христо Янев е сериозен човек. Бил съм му треньор и съм запознат с неговите качества от много дълги години. Сигурен съм, че ще вдигне отбора. Ръководството дава мило и драго, за да се вдигне този тим и да отиде там, където трябва. Мисля, че ЦСКА го чакат добри дни“, каза още той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Даниел

    3 3 Отговор
    Интересно кое в представянето на отбора го кара да бъде такъв оптимист?
    Стилът е като на Ботев Враца за 0:0 ,а напред ,ако стане нещо!

    Коментиран от #3, #4

    14:00 10.11.2025

  • 3 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Даниел":

    При това с милиони левове за селекция!

    14:07 10.11.2025

  • 4 Мунчо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Даниел":

    Еми, то не само от Ботев Вр. са "копирали" тактиката, а и едно време Литекс като беше собственост на Гришата с всички тия средства, които имаха нямаха някакви страшни успехи(като изключим купуването на мачове🤣) и сега се пренесе духът на Литекс и със схемата на игра на Ботев заприличаха на.....турлю гювеч... 🤣🤣🤣

    14:17 10.11.2025

  • 5 Факт

    0 1 Отговор
    Новия треньор на ЦСКА - София наложи нова тактика с която победи Левски. През първото полувреме за 45 минути играчите на ЦСКА - София извършиха 16 нарушения, на всяка трета минута играта беше прекъсвана заради нарушение от играч н ЦСКА - София. Толкова много нарушения няма дори и в селските групи!!!!!!

    14:47 10.11.2025

