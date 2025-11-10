Новини
Лионел Меси с носталгия към "Камп Ноу" след посещение на обновения стадион

10 Ноември, 2025 15:21 743 0

  • футболист -
  • лионел меси-
  • барселона-
  • стадион -
  • камп ноу

"Липсват ми атмосферата, и емоциите, разбира се", сподели аржентинецът

Лионел Меси с носталгия към "Камп Ноу" след посещение на обновения стадион - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендарният аржентински футболист Лионел Меси, който остави незаличима следа в историята на Барселона, имаше възможността да се запознае отблизо с мащабната реконструкция на емблематичния стадион "Камп Ноу". Посещението му предизвика истински фурор сред феновете на каталунския гранд, а самият Меси не скри вълнението си от срещата със стадиона, където изживя най-славните мигове в кариерата си.

В изявление за медиите Меси откровено призна, че изпитва силна носталгия по времето, когато носеше екипа на Барселона.

"Липсват ми атмосферата, емоциите и, разбира се, невероятната подкрепа на феновете. Барселона винаги ще бъде специална част от мен", сподели мегазвездата.

Ремонтът на "Камп Ноу" е част от амбициозния проект за модернизация на спортната инфраструктура на клуба, който цели да превърне стадиона в един от най-модерните и впечатляващи футболни храмове в света.

Меси, който е символ на успехите на Барса през последните две десетилетия, изрази възхищението си от новия облик на съоръжението и пожела на отбора още много триумфи на обновения терен. Футболната икона не пропусна да благодари на всички, които са допринесли за развитието на клуба и подчерта, че винаги ще следи с интерес представянето на "блаугранас".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
