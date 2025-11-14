Новини
Барселона слага статуя на Меси пред реновирания "Камп Ноу"

14 Ноември, 2025 12:01 546 3

В момента Меси играе за американския Интер Маями

Барселона слага статуя на Меси пред реновирания "Камп Ноу" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Аржентинската звезда Лионел Меси заслужава собствена статуя на реновирания стадион „Камп Ноу“ на Барселона, заяви президентът на клуба Жоан Лапорта.

В момента Меси играе за американския Интер Маями.

„Меси заслужава паметник на новия стадион. Ще подготвим план, ще разговаряме със семейството му и ако те са съгласни, можем да започнем работа“, каза Лапорта, цитиран от Фабрицио Романо.

38-годишният Меси игра за Барселона от 2003 до 2021 година. С клуба нападателят спечели десет титли на испанското първенство, осем Суперкупи на Испания, седем Купи на краля, четири титли от Шампионската лига, три Суперкупи на УЕФА и една от Световното клубно първенство на ФИФА. Той държи клубните рекорди по голове, асистенции и изиграни мачове.

Меси е най-резултатният играч за всички времена за Аржентина, а с националния отбор спечели Световното първенство през 2022 година, Финалисима 2022, Копа Америка 2021 и 2024, Олимпийските игри 2008 и Световното първенство за младежи 2005.

Той е носител на наградата „Златната топка“ рекордните осем пъти. През юни 2023 година Меси премина в Интер Маями, а след като напусна Барселона, игра също и за Пари Сен Жермен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    0 2 Отговор
    Да го виждат заради кого Барселона фалира

    12:11 14.11.2025

  • 2 раз

    0 1 Отговор
    статуя на Меси ще си меси пред реновирания "Камп Ноу"

    12:40 14.11.2025

  • 3 Руснаков

    1 0 Отговор
    Заслужава я отвсякъде,другото са плюнки..

    13:11 14.11.2025

