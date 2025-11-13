Новини
Жоан Лапорта: Обновеният „Камп Ноу“ е мечта за феновете на Барселона

13 Ноември, 2025 07:30 548 0

Ханзи настръхна, а играчите бяха въодушевени

Жоан Лапорта: Обновеният „Камп Ноу“ е мечта за феновете на Барселона - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира предстоящото завръщане на отбора на „Камп Ноу“. Миналата седмица тимът проведе открита тренировка на обновения стадион.

„Всичко постоянно се променя. Ще изиграем мача възможно най-скоро. Харесва ми да поставям дати, за да засиля напрежението. Това беше уредено в договора за строителството, но винаги има непредвидени обстоятелства. Разбира се, стадионът е готов за игра, можем да проведем мача с 27 000 зрители. Ханзи настръхна, а играчите бяха въодушевени."

"Този проект започна преди 15 години, а в единадесет от тях нищо не беше направено. Когато дойдохме през 2021 година, смятахме за необходимо да го осъществим, за да осигурим устойчивостта на клуба. Не бяхме на стадиона две и половина години и искаме да се върнем възможно най-скоро. „Камп Ноу“ е реалност и мечта за феновете на Барселона. Много от тях искат да преживеят това усещане“, каза още Лапорта.


